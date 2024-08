"El Valencia tiene argumentos para darnos problemas"

El técnico del Athletic Club Ernesto Valverde ha asegurado que considera al Valencia un «rival fuerte» y ha recordado que la temporada pasada no fueron capaces de ganar al equipo de Rubén Baraja.

«Bueno, ellos son un equipo joven. Dos centrales muy jóvenes, con jugadores también que bueno, parece que va a salir Cenk con destino al Valladolid, con cierta inestabilidad en ese sentido hasta que se cierre el mercado, pero les veo un equipo con necesidad de ganar, con potencia, con jugadores fuertes como Guerra, como Thierry, Hugo Duro... el año pasado no conseguimos ganarles ninguno de los dos partidos. Tienen argumentos para ponernos en problemas. Les considero un rival fuerte, que hizo el año pasado una buena campaña y ahora ha empezado estos dos partidos perdiendo. El otro día el Celta jugó muy bien, pero aún así ellos plantaron cara al Barça y veo un partido complicado como lo fue el año pasado».

El extécnico del Valencia no está preocupado por el arranque liguero, pero no esconde la presión por ganar. «He visto al equipo en pretemporada, somos un buen equipo. Veo que estamos bien por momentos o hemos estado bien por momentos, nos falta tener más continuidad en el juego, pero es verdad que no es que esté nervioso porque confío en lo que veo cada día. Pero necesitamos ganar, no es solo que veas que apretamos bien, que estamos bien, que vamos juntos. Nos hace falta traducir eso en puntos. Siempre hay presión. Tenemos que ganar siempre y cuando no ganas notas que hay una presión mayor. Lo notará también el Valencia, es normal. La liga no perdona a nadie. Hay que sacar puntos de debajo de las piedras si se puede. Todos tenemos que ir apretados a los partidos. Cuando ganas también tienes presión por seguir ganando».