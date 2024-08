Caufriez y Barrenechea, posibles refuerzos del Valencia CF

Úna vez cerrada la operación con el Liverpool por Mamardashvili, el Valencia trabaja en estos dos últimos días de mercado de fichajes para refozar la defensa y el centro del campo ante las posibles salidas de Cenk y André Almeida. Ya lo advirió en rueda de prensa Rubén Baraja que para que salga alguien primero "tiene que venir recambio". Los nombres del central belga, Maximiliano Caufriez y el centrocampista Enzo Barrenechea, han saltado a la palestra en las últimas horas y podrían estar muy cerca de formar parte de la plantilla valencianista.

El conjunto valencianista está cerca de firmar cedido del Clermont francés, club recién descendido a la segunda división, al central belga, Maximiliano Caufriez, según apunta Tribuna Deportiva. Esa incorporación sería ante la salida de Cenk Ozcakar Valladolid también en calidad de cedido. En el centro del campo, el Valencia tiene un acuerdo verbal incorporación del pivote argentino, Enzo Barrenechea, jugador que llegará cedido por parte del Aston Villa, de Unai Emery, sin opción de compra, información de Relevo. El centrocampista argentino, de 23 años, fichado este verano por el conjunto inglés por 8 millones a la Juventus (, cedido el año pasado en el Frosinone), reforzaría la medular valencianista si se confirma la salida de André Almeida.

Barrenechea llegaría cedido procedente del Aston Villa. / SD

Escasez de efectivos

El conjunto valencianista ha acusado en las dos primeras jornadas la escasez de efectivos ante las bajas y la falta de fichajes. La falta de inversión por parte del máximo accionista convierte en ardua tarea el construir un equipo con alternativas y piezas específicas para demarcaciones concretas, lo que obliga al técnico valencianista a situar jugadores fuera de su posición. El caso de Rafa Mir es el claro ejemplo. El conjunto se vio superado en defensa por el costado que ocupaba el murciano en ambas jornadas. El modelo de club de Peter Lim obliga al Pipo a reconstruir jugadores en demarcaciones que no son las suyas, algo que no acaba de convencer al vallisoletano. "No me gusta inventar, trato de poder a cada uno en su sitio", añadió.