Directo | Rueda de prensa de Rubén Baraja tras la derrota en Bilbao

Baraja, en DAZN:

Valoración del partido

"Hoy hemos visto un equipo mucho más reconocible, aunque no se ha visto en el resultado. Después de una primera parte de estar bien, en esa acción de al final en la primera parte. Nos hacen un gol que no hace justicia a lo que hemos visto en un campo difícil. En la segunda parte hemos estado bien. Hemos dado un paso adelante, hemos competido. Me voy con la sención diferente a Vigo"

Reacción del equipo tras el 1-0 en el descuento de primera parte

"Nos hemos sobrepuesto al gol. No creo que hayamos bajado el ritmo y la intensidad, hemos tratado de jugar a lo nuestro para estar en nuestro partido. No recuerdo muchas ocasiones de claridad del Athletic. Nos ha faltado ser más profundos con pelota. Me quedo con lo positivo. He visto un equipo mucho más ordenado, con más ritmo y solidaridad. Hemos competido con nuestras armas. Ellos han tenido más acierto y no hemos podido igualar"

Situación complicada

"Estamos en una situación complicada. Si no ganas parece que todo lo haces mal y eso te hace perder confianza. Pero hay que creer en nuestro trabajo y mantenernos fuertes. Si competimos como hoy y nos mantenemos en esa identidad, de ser equipo solidario llegarán los puntos y las victorias"

Mestalla

"Yo entiendo que la afición del VCF puede estar preocupada. Nosotros también lo sentimos. No es tiempo de lamentarnos ni de buscar excusas. Es momento de recuperarnos de la mejor forma posible y llegar a Mestalla. Necesitamos el apoyo y el aliento de Mestalla. Son diferenciales. Trataremos de hacer las cosas bien para poder sumar. Lo más importante ahora es romper la dinámica negativa. Es el mejor escenario ante un gran rival. Esto nos puede hacer crecer"