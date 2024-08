Hugo Duro, tras la derrota en San Mamés: "Si empezamos a criticar, a debatir..."

Hugo Duro ha sido uno de los protagonistas postpartido en Bilbao en la radio oficial del Valencia CF. El delantero ha lamentado el mal inicio de curso y ha pedido unidad a la afición en un momento difícil del curso. Y eso que acaba de comenzar. De momento, 0/9 puntos tras tres derrotas en tres partidos y una situación que a su entender solo se saca adelante con trabajo. Estas han sido sus valoraciones:

Situación del equipo

"No nos están saliendo las cosas bien. Toca apretar el culo y trabajar mucho. Otro gol al filo de descanso que hace daño al equipo. Hay que mejorar todos, no están saliendo las cosas. Hay que callarse, comérsela y darle. La gente si ganamos está contenta... ahora a trabajar más que nunca. A seguir que queda mucho"

Enfado de la afición

"Si empezamos a criticar, a debatir... no es momento de eso. En el momento en el que eso no pase la situación se pondrá difícil. No es momento de todo eso (críticas)"

Próximo partido: Villarreal en Mestalla

"No hay mayor motivación que sumar los primeros puntos ante el Villarreal, con nuestra afición. Hoy de nuevo vinieron y no pudimos brindarles ningún punto. Hay que sumar, sobre todo por nosotros que estamos trabajando bien. Y también por ellos (afición), que la gente hace un esfuerzo grande por ayudarnos y no estamos respondiendo".