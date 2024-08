San Mamés, el Valencia y un legado que proteger

Después de la derrota en Vigo, la séptima en los nueve últimos partidos de Liga jugados desde finales de abril, Mario Alberto Kempes alzó una voz de alarma reclamando «respetuosamente» que Peter Lim ceda el control del club a alguien que pueda devolverle su gloria». Una gloria, la del Valencia CF, que comenzó a expandirse en los años 40 del pasado siglo, tiempos en los que los eléctricos de Mestalla competían en la cima del fútbol español con el Atlético de Bilbao.

Ocho décadas más tarde, el contexto de ambos clubes es otro diferente. Mientras los leones resisten cerca de los grandes navegando contra el viento y la marea a favor de transatlánticos como Real Madrid, Barcelona y Atlético sin renunciar a su tradicional apuesta por la cantera, los blanquinegros sufren las penalidades que genera la gestión de Meriton. Entre ellas, la ausencia continuada de las competiciones europeas, a las que esta campaña el Athletic Club de Ernesto Valverde ha accedido vía UEFA Europa League gracias a la conquista del título de Copa.

Precisamente, el de San Mamés es uno de los siete clubes históricos que le han recortado puntos al Valencia desde el aterrizaje en el accionariado de Lim en octubre de 2014. Entonces, los valencianos marchaban terceros en el cuadro histórico de la Liga con 43 puntos más que el conjunto vizcaíno. Diez años más tarde, pese a ser el grande de la competición que menos distancia ha acortado con los blanquinegros, el Athletic se halla solo a 19 puntos poniendo en riesgo la cuarta plaza, sobre todo, si los pupilos de Rubén Baraja no corrigen la dinámica de resultados en la que se ven envueltos desde el tramo decisivo de la Liga 23/24. Dos puntos de los últimos 27 en juego desde la victoria del 15 de abril frente a Osasuna en El Sadar (0-1).

Clasificación histórica de LaLiga. / SD

Esta tarde en San Mamés, el choque para el Valencia significa bastante más que tres puntos. Es una cuestión de historia y honor. El estadio bilbaíno es el escenario ideal para escapar de una crisis como la actual. El lugar perfecto para ofrecer la respuesta que el entrenador pide al campo y, al mismo, tranquilizar a una afición que padece viendo a los suyos como colistas de la competición liguera. Una sensación a la que, históricamente, no está acostumbrada. Con tal de salir del hoyo, Baraja, pidió más «carácter» a sus jugadores y les demandó que muestren «una respuesta a la dificultad» vivida en las dos primeras jornadas. Dicho de otro modo, la versión combativa del primer acto contra el Barça.

La última plaza de la clasificación pesa demasiado en el entorno valencianista. «Son tiempos difíciles, no lo negamos, pero no podemos permitir que la grandeza de este club se pierda en la mediocridad», decía Kempes en la noche del sábado. Fruto de esa «mediocridad», en las cuatro temporadas pospandemia, en las cuales la inversión de la entidad en fichajes ha sido ínfima, el equipo no ha podido rebasar la barrera de los 50 puntos. En todas ellas, mientras tanto, los leones han aprovechado para acercarse a la caza del Valencia en tabla histórica sumando 37 puntos más desde el verano de 2020.

El curso 23/24, el equipo fue capaz de ganar en casa al Athletic (1-0) y sacar un punto en San Mamés (2-2) con tantos de Fran Pérez y Hugo Duro. / EFE

Cuatro años de recortes

En la actualidad, el Athletic es también un equipo con dudas, suma un solo punto. En lo anímico, si los de Valverde juegan a favor con un estadio que rozará el lleno, los ‘Pipo’ cuentan con la carta de los precedentes y el saberse capaces de dar el golpe en Bilbao. Allí empataron a dos el pasado curso y, a las órdenes de José Bordalás, a uno en la Copa 2022 para acceder después a la final. En los últimos ocho duelos de Liga en San Mamés, el balance es de un triunfo, el de 2019 con tanto de Cheryshev, seis empates y la derrota de agosto de 2022 tras un gol de Álex Berenguer.

En menos de dos semanas de Liga, el Valencia ya siente la necesidad de ganar, ya que, como recordó el ‘Matador’, «es más que un club de fútbol». «Es una institución rica en historia, pasión y con un legado que debe ser respetado». Un legado que proteger hoy en la Catedral.