El Valencia se marcha de San Mamés sin disparar a portería

El Valencia cayó derrotado por un único gol ante el Athletic Club de Bilbao en San Mames. El conjunto de Baraja no supo en ningún momento llegar a la portería defendida por Julen Agirrezebala y no disparo ninguna vez entre los tres palos, un condicionante que impidió poder encontrar un resultado favorable.

La delantera inicial formada por Hugo Duro y Rafa Mir no acabaron de entenderse en toda la primera parte del partido y no pasaron prácticamente del centro del campo. Durante la segunda parte salto al terreno de juego Dani Gómez, que tuvo la mejor ocasión para el Valencia, sin embargo, no pudo materializar el disparo entre los tres palos. Además, Luis Rioja también estuvo muy presente en el ataque.