Cañizares estalla tras la derrota en San Mamés: "Parece que les da miedo y solo hacen favores a Peter Lim"

El mal inicio de temporada del Valencia CF con tres derrotas en tres partidos disputados ha encendido algunas alarmas en el entorno blanquinegro. La falta de refuerzos importantes un año más y la falta de implicación de Peter Lim en el club vuelven a ser los principales argumentos para criticar la gestión de Meriton en Mestalla.

Una de las voces autorizadas dentro del valencianismo ya manifestó su postura públicamente contra Peter Lim. Mario Alberto Kempes publicó un contundente mensaje en sus redes sociales para cargar contra la gestión del club. “Quiero dirigirme expresamente al señor Lim: El Valencia necesita alguien que lo lidere, pero que esté comprometido con el éxito y la historia que tiene. Son tiempos difíciles, no lo negamos, pero no podemos permitir que la grandeza de este club se pierda en la mediocridad”, aseguraba en ese mensaje El Matador.

Ahora ha sido otro exjugador del Valencia CF el que se ha pronunciado sobre la situación del club. Santi Cañizares, comentarista habitual del Partidazo de COPE, ha vuelto a mostrar su disconformidad con Peter Lim. Tras la derrota frente al Athletic Club, el ex jugador siguió la línea de Kempes en su denuncia ante la gestión del Valencia CF: “Los responsables son evidentes y los distintos gobiernos que ha habido no les han puesto la zancadilla, sino que colaboran. Parece que les da miedo y solo hacen favores a Peter Lim, que no está incómodo aquí, haciendo lo que le da la gana. No sabemos muy bien para qué compró Peter Lim el Valencia. Nunca se ha dirigido a la afición, salvo un mensaje creo que en una Navidad. Los que le vendieron el club decían que Peter Lim había prácticamente inventado el fútbol”.

El nerviosismo sigue en aumento mientras el Valencia no ha conseguido su primera victoria esta temporada y pelea en las últimas horas del mercado por reforzar, como pueda, la plantilla.