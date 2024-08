El colista de LaLiga pide refuerzos a gritos

El Valencia tiene dos días para encontrar soluciones en el mercado de fichajes. El equipo pide refuerzos a gritos. Las próximas 48 horas van a ser claves para la supervivencia deportiva del club. Si Peter Lim no ayuda a Rubén Baraja y a los jugadores con refuerzos que aumenten el nivel competitivo de la plantilla la temporada se va a hacer muy larga. Y peligrosa. Los fantasmas del descenso que sobrevolaban Mestalla hace dos años han vuelto a aparecer en el horizonte blanquinegro. El máximo accionista ha condenado al Valencia a sufrir un año más con su enésimo mercado de fichajes negligente. La ventana cierra la persiana el viernes a las 23:59. El tiempo se acaba. O Meriton lo arregla o las consecuencias pueden ser fatales.

Las señales en el campo no pueden ser más negativas. El equipo es el colista de primera división después de sus tres derrotas consecutivas contra el Barcelona (1-2), el Celta de Vigo (3-1) y el Athletic (1-0). Tres jornadas, tres decepciones. Los del Pipo todavía no han sido capaces de sumar ningún punto en lo que va de campeonato. Están a cero en el casillero. Como en la temporada 16/17 también con Lim a los mandos cuando acabó duodécimo. Los resultados son malos. Las sensaciones, peores. El problema es que la tendencia decadente del Valencia viene de lejos. El equipo solo ha sumado dos puntos de los últimos 30. Un drama deportivo para el que no hay soluciones desde Singapur. El equipo se muere en la última posición de la tabla y la propiedad no hace nada para ayudarlo. Pinta feo. Tanto que el objetivo de la temporada no puede ser otro que los 42 puntos de la permanencia. La realidad por mucho que duela es que el Valencia ahora mismo es el peor equipo de la Liga. Desde ayer es más colista todavía.

Males endémicos

El club continúa sin corregir los males endémicos del equipo que arrastra desde las últimas temporadas. Solo la portería se salva con Giorgi Mamardashvili. El resto son problemas. El equipo ha perdido nivel competitivo. La joven plantilla del Valencia sigue acusando gravemente su falta alarmante de experiencia. Sin oficio y sin profundidad de banquillo. La defensa transmite inseguridad, el agujero del centro del campo se hace cada vez más grande y la delantera vive aislada en ataque sin goles y, lo más preocupante, sin ocasiones claras. Anoche, cero disparos entre los tres palos. El Pipo tiene mucho trabajo por delante. La clasificación asusta. El calendario, también. El equipo recibe el sábado al Villarreal de Marcelino en Mestalla y después del parón de selecciones espera el Atlético de Madrid y el Girona.

La afición sigue exigiendo respuestas a Meriton. / SD

Baraja y el vestuario empezaron a hacer autocrítica desde el pitido final en San Mamés. El problema es que el discurso difiere mucho del que tiene el club. El director deportivo Miguel Ángel Corona no parece preocupado. «Tenemos una plantilla con 20 jugadores que es lo que quería nuestro entrenador y ahí nos encontramos cómodos», aseguraba en DAZN. El Valencia tiene un problema. ¡Refuerzos ya!