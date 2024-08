"Juega en primera... pero perdió la categoría hace tiempo"

El Valencia de esta temporada podrá ser muy parecido a la del anterior, pero, la realidad es la que es: 0 puntos de 9 posibles en los primeros tres partidos de liga. Aunque en la 23/24 el comienzo del campeonato liguero fuera de un nivel ‘menor’, enfrentándose al Sevilla, Las Palmas y Osasuna, el Valencia consiguió salir del paso con dos victorias en las primeras dos jornadas y una derrota en El Sadar. Ahora, con las derrotas contra el Barça en Mestalla, contra el Celta y Athletic, el futuro que viene por delante no es del todo gratificante.

Jornada 4 contra el Villarreal en casa, de momento, invicto y con 7 puntos; jornada 5 contra el Atlético, candidato real a ganar la liga, igual, siete puntos. A partir de ahora el tiempo dirá si el joven conjunto de Baraja podrá darle la vuelta a una situación que hace saltar las alarmas en las cabezas de dos leyendas valencianistas: Kempes y Cañizares.

‘El matador’ ya expresó su sentimiento en un vídeo en sus redes sociales nada más terminar el partido contra el Celta, alegando «respetuosamente» y «con el corazón» que «si este señor no se siente en condiciones de llevar a este club a donde pertenece, dé un paso al lado y ceda el control a alguien que pueda devolver al Valencia a su gloria». Uno de los emblemas del valencianismo que sigue vinculado al Valencia CF, aunque desde la lejanía que representa vivir en Miami, reconoció que «son tiempos difíciles, pero, no podemos permitir que la grandeza de este club se pierda en la mediocridad».

Es cierto que aún quedan 35 jornadas de liga, y de agosto, casi septiembre, a mayo, queda mucho tiempo, muchas semanas y muchos minutos de juego. No es la primera vez que el Valencia se levanta de situaciones adversas y casi apocalípticas futbolísticamente. El recuerdo más cercano de regresar a las tinieblas que supone bajar a la categoría de plata es de hace dos temporadas, un año que la media de puntos estuvo en 52’55 y la línea de descenso marcada en 40 puntos. El año pasado fue una temporada más ‘barata’, pues la media de puntos fue de 51’65 y el descenso lo marcó el Cádiz con 33 puntos, el club de Mestalla hizo 16 más.

Santi Cañizares, comentarista en el Partidazo de COPE fue muy duro con la situación tras la derrota contra el Athletic Club de Bilbao por 1-0. El pasado miércoles de madrugada le preguntaron por su visión acerca del rendimiento que está mostrando el Valencia a nivel deportivo, pero aprovechó para redirigir su análisis a lo directivo. «Estoy muy preocupado desde hace mucho tiempo. Hay gente en València que ve las cosas con luz corta, y cuando el equipo va ganando parece que desaparecen los problemas.

El año pasado esa gente sufrió poco porque el equipo fue bien al principio, de alguna forma llegó a soñar con Europa merecidamente, y, aunque el final fue desastroso, se salvó la temporada. Como lo ven todo en función de resultados esa gente se preocupa hoy». Sin embargo, los menos ‘hooligans’ como ‘Cañete’ ven más allá de la niebla. «El que tiene un poquito más de análisis y piensa un poco más en la salud financiera, la salud reputacional, el prestigio, piensa como yo, que el Valencia juega en primera división pero ha perdido la categoría hace tiempo, y esa es la realidad».

Los dardos a Peter Lim y su más que incoherente gestión, además de la de los gobiernos valencianos, no faltaron en las palabras del ex portero valencianista. «Los responsables son evidentes y los distintos gobiernos que ha habido no les han puesto la zancadilla, sino que colaboran. Parece que les da miedo y solo hacen favores a Peter Lim, que no está incómodo aquí, haciendo lo que le da la gana. No sabemos muy bien para qué compró Peter Lim el Valencia. Nunca se ha dirigido a la afición, salvo un mensaje creo que en una Navidad. Los que le vendieron el club decían que Peter Lim había prácticamente inventado el fútbol».

A última hora la dirección deportiva vuelve a estar más activa que nunca, cerrando cesiones a tocateja y dándose a conocer diversos acercamientos por jugadores en diferentes posiciones. Una vez comenzada la liga, si el equipo arranca bien, ganando y puntuando, no hay tanta actividad pese a la necesidad de tener un buen fondo de armario. Pero, cuando se comienza el campeonato de mala manera, perdiendo y sin puntuar en las primera tres jornadas, Miguel Ángel Corona inicia el esprint final para traer al que sea y con una cuestionable observación futbolística, única y exclusivamente para medio contentar a Baraja.

