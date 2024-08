Enzo, una Nochevieja premonitoria para otro cordobés en Mestalla

“Por la historia, la cantidad de argentinos que han pasado por aquí, tuve la oportunidad de conocer València y me encanta la ciudad. Es un club con mucha historia y la afición me encanta”. Hay jugadores que parecen predestinados a recalar en una ciudad. En el caso de Enzo Barrenechea (Villa María, Argentina, 2001) se podría aventurar que aterrizaría en Mestalla por ser cordobés, como Mario Kempes, Piojo López o Pablo Aimar, aunque su cesión sin opción de compra no aventure ningún reinado hegemónico.

O por haber nacido justo en la previa de la final de la Liga de Campeones de 2001 entre el Valencia y el Bayern. Pero en realidad la señal le vino en la última Nochevieja, que pasó junto a su familia en València, alojados en un hotel de Corts Valencianes, no muy lejos del Nou Mestalla. La ciudad les encantó tanto que los padres de Enzo acabaron escogiéndola para que la hermana de Enzo empezase sus estudios universitarios. Cuando al mediocentro le llegó el interés de Rubén Baraja, no tuvo dudas, ya que la presencia de su hermana sería un motivo añadido para su aclimatación.

“Justamente hace 3 o 4 semanas que mi familia tomó la decisión de arrancar un nuevo camino en su vida porque siempre estuvimos juntos, yo me fui a Inglaterra, mi hermano juega al fútbol en Italia y mi hermana arrancó la universidad aquí en Valencia. Vinieron hace unas semanas a vivir a Valencia, ya están en el piso, y justo el destino me trajo aquí también”, confirmó Barrenechea, en declaraciones ofrecidas por el Valencia.

No es la primera ocasión que se cruzan los caminos de Enzo y València. La primera vez fue con solo 16 años, en 2018, cuando formaba parte de las categorías inferiores de Newell’s Old Boys y fue preseleccionado por Lionel Scaloni y Pablo Aimar para viajar al COTIF en l’Alcúdia. A un solo día de partir hacia España, con el visado tramitado, las maletas preparadas, finalmente sería uno de los descartes de la selección sub’20. Su excesiva juventud aconsejaba ir poco a poco con su proceso formativo. Con ese mismo pasaporte, todavía en vigor, aterrizó en Alicante el pasado jueves de madrugada.

Sin embargo, no tardaría en cruzar el charco. Barrenechea es uno de los considerados como “europibes”. Futbolistas argentinos que, en mitad de su proceso de formación, dan el salto a la aventura europea. Reclutado por el área de captación de la Juventus, marchó cedido un poco más al norte de los Alpes, al Sion suizo. Una experiencia breve, ya que la aclimatación fue costosa, por el frío. Acostumbrado a asumir responsabilidades desde pequeño, le sirvió para curtirse. En un documental elaborado por la propia Juve, Enzo desveló que durante ocho años su padre cumplió una pena de prisión y eso lo obligó a asumir responsabilidades desde muy joven, con el papel protector de su madre, que llegó a tener dos trabajos para que no les faltase de nada.

De regreso a la Vecchia Signora, encontró dos elementos clave. El papel del técnico Andrea Bonatti, que lo hizo debutar con el equipo sub 19 y el filial sub’23, y la íntima amistad con su compatriota Matías Soulé, recién fichado por la Roma. La grave lesión en mayo de 2021, el día de su 20 aniversario, cuando se rompió el cruzado, y que le mantuvo ocho meses inactivo, ha sido otro factor más de maduración en su carrera. Mediocentro posicional, con mentalidad fuerte, buena técnica, a sus 23 años le llega otro escalón competitivo en un ambiente de crisis, como el que sufre el Valencia. Los que mejor le conocen, afirman que justo en esa atmósfera contraria es donde mejor se desenvuelve y que un público pasional y exigente como Mestalla sabrá entender. “Estará en su salsa”. De su rápida integración dependerá la suerte de un Valencia herido. De momento, ya piensa en debutar y conocer Mestalla: “Sin duda, me han hablado de Mestalla y he escuchado mucho lo que es el Valencia CF y cómo se vive la pasión, es muy parecido a Argentina, eso es algo que ayuda mucho al jugador dentro del campo”.