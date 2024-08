Germán Valera será el último refuerzo del Valencia

Parecía que el mercado de fichajes del Valencia Club de Fútbol había llegado a su fin tras la incorporación de Enzo Barrenechea en calidad de cedido. Sin embargo, Germán Valera, Atlético de Madrid, ya se encuentra en Paterna para convertirse en el último fichaje del conjunto del Turia. La intención del Valencia es hacerse con los servicios del jugador sin coste alguno, aunque el equipo colchonero intentará guardarse un porcentaje de una futura venta.

El extremo murciano tenía todo hecho con el Elche Club de Fútbol, sin embargo, la llamada del conjunto del Pipo ha hecho que cambie de opinión. El conjunto de Alicante se habría quedado muy sorprendido, puesto que, el jugador le había dado el "OK" para jugar en el Martínez Valero.

Rubén Baraja ha sido preguntado en rueda de prensa por la incorporación del extremo español: "No me gusta hablar de jugadores que no están aquí, ni de posibilidades". "Seguro que hay alguna posibilidad. Es posible. Nos protegería en el caso de que lo de Fran Pérez se pudiese alargar", ha comentado el entrenador vallisoletano.

¿Quién es Germán Valera?

Germán Valera Karabinaitė (Molina de Segura, Murcia, España, 2002) es un extremo que actualmente milita en el Atlético de Madrid, sin embargo, lleva varias temporadas cedido a diferentes equipos de segunda división española: Tenerife, Real Sociedad B, Andorra y la última temporada en el Zaragoza.

El murciano recaló en las categorías inferiores del conjunto colchonero en 2018 proveniente del Villarreal y en una temporada fue removido al filial del Atlético. El jugador con nacionalidad lituana debutó con el primer equipo el 4 de enero de 2020, como sustituto de Joao Félix contra el Levante. Valera acumula 143 partidos como profesional con 12 goles en total, sin embargo, en primera división únicamente ha disputado cuatro encuentros.

Germán es un extremo que puede jugar en cualquier demarcación del ataque, aunque casi siempre ha participado como extremo. Un jugador que destaca en los espacios en corto, siendo su mejor virtud el apartado de los regates, siempre teniendo en mira la banda y encarar al lateral contrario.