La afición del Valencia CF tiene motivos para estar asustada. Después de las tres derrotas consecutivas con las que ha comenzado la Liga su equipo no solo es el colista en solitario de la competición, sino que acumula también una de las peores series desde que la entidad de Mestalla se estrenase en la Primera División en 1931. Los de Rubén Baraja no conocen la victoria en un partido oficial desde el 15 de abril, lunes en el que vencieron en Pamplona a Osasuna merced a un tanto de André Almeida alcanzado la séptima posición en la tabla. A partir de ese día, sin embargo, se sucedieron cinco derrotas y dos empates que, jornada a jornada, agotaron cualquier esperanza de volver a Europa.

A lo largo de un recorrido de 89 temporadas en la elite del fútbol español, los valencianistas tan solo han sufrido cinco rachas de al menos diez partidos sin ganar. Meriton Holdings es el denominador común en las dos últimas, las únicas en el siglo XXI y desde que la Liga cambio su formato de puntuación en 1995 al subir el premio por cada triunfo de dos a tres puntos. Precisamente, un sistema que provoca que el porcentaje de puntos cosechados en los diez encuentros disputados entre el final de la pasada Liga y el inicio de la actual - 2 de 30- sea el más pobre de todos. Un 7 %, incluso, por debajo de los 4 sobre 26 posibles (15 %) en los 13 duelos sin ganar de la temporada del descenso.

Afortunadamente, a diferencia de lo vivido entre diciembre del 85 y marzo del 86, en este 2024 enlaza por primera vez dos temporadas una crisis con la profundidad de al menos una decena de partidos sin victorias. Las sensaciones del Valencia desde la segunda parte frente al Barcelona (1-2) el día del estreno no mejoraron ni en Vigo contra el Celta ni tampoco en San Mamés ante el Athletic (1-0). No obstante, la Liga 2024/25 no ha hecho más que empezar y el conjunto del ‘Pipo’ Baraja cuenta con un amplio margen por delante para reaccionar.

Gary Neville en foto de archivo en rueda de prensa. / SD

Asimismo, esta también es la quinta vez en la historia en la que el equipo blanquinegro pierde los tres primeros partidos del campeonato, pero está a tiempo de corregir la tendencia y no replicar los peores inicios de curso, que datan de las temporadas 1969/70, 1997/98, 1999/00 y 2016/17. En todas ellas, el Valencia llegó a encadenar cero puntos después de cuatro partidos. En la primera, con Enrique Buqué en el banquillo, la reacción terminó con la conquista de la quinta plaza. Noveno concluyó el Valencia con Claudio Ranieri en 1998, y mejor todavía lo hizo el de Héctor Cúper en 2000. Acabó tercero pocos días antes de la final de Champions en París ante el Madrid.

La historia muestra ejemplos de que un mal comienzo no tiene por qué ser sinónimo de mala temporada. Sin embargo, con Meriton al frente del club ese no es el caso. La última vez que se atravesó por un arranque liguero como el actual fue en 2016. Precisamente, la gestión de Peter Lim ha emborronado la estadística histórica del Valencia rompiendo el récord de partidos consecutivos perdiendo. Hasta el aterrizaje del inversor asiático, la racha había llegado a los cinco en cuatro ocasiones. Por ejemplo, entre la jornada 42 del curso 96/97 a la cuarta fecha de la siguiente. Diecinueve años más tarde, con Pako Ayestaran en el banquillo, el equipo encadenó siete derrotas entre el final de la campaña 2015/16 y el inicio de la 16/17. Tras caer en San Mamés por dos goles a uno, cero puntos en cuatro partidos, el técnico de San Sebastián fue cesado en el cargo. A la postre, tras un breve y desesperado paso de Cesare Prandelli y, sobre todo, la mano de Voro, el equipo puso fin a la competición en duodécima posición, en la parte media de la tabla que el valencianismo bautizaría con lo padecido en los años posteriores a la destitución de Marcelino García Toral y Mateu Alemany como la zona Meriton.

1957, primera vez

Así, la primera vez que el Valencia CF acumuló diez partidos sin triunfos en la Liga se vivió en los comienzos de la temporada 1957/58. Entonces, no sumó ninguna victoria hasta la jornada 11, aunque la serie negativa estuvo condicionada por el hecho de enlazar seis encuentros fuera de casa, ya que la riada que había sacudido València dejó inutilizado el estadio Mestalla durante un par de meses. El bagaje de aquel conjunto entrenado por Luis Miró en los diez primeros enfrentamientos fue de cinco empates y cinco derrotas con el 25 % de los puntos. Y el curso acabó en la cuarta plaza de la tabla por detrás de Real Madrid, Atlético y Barça.

Más tarde, la segunda vez en la que el Valencia no saboreó la miel del triunfo en el tránsito de 1965 a 1966. La serie fue un calco de la actual: ocho derrotas y dos empates en una racha que también se alargó en Copa de Ferias, siendo incapaz de sumar un triunfo en 12 partidos en competición oficial, y cayendo en Europa a manos del Leeds United. A las órdenes de Barinaga, el grupo selló el curso en la novena posición.

La tercera vez que el conjunto valenciano no ganó durante al menos diez encuentros llegó en la campaña 1985/86. La dinámica se alargó a 13 jornadas (nueve derrotas y cuatro empates), entre la 18 y la 30, que significaron una losa insalvable en la lucha por la permanencia. Aun así, la tendencia en diez partidos mejoraba la de hoy con siete derrotas y tres empates.

Finalmente, con Gary , exjugador y comentarista de televisión que Lim eligió para reemplazar a Nuno, los blanquinegros alcanzaron hasta 12 duelos sin saber lo quNevillee era ganar. Siete empates y cinco derrotas desde noviembre de 2015 a febrero de 2016. Con siete puntos tras la decena de partidos, y los mismos siete sobre los 36 de la docena de jornadas sin cantar victoria.

