"Es importante que se cierre el mercado para dejar los 'pajaritos' y asentar la plantilla"

Villarreal: no muy buen juego pero sí resultados. ¿Qué espera del partido?

"No lo podemos saber. En mi cabeza me imagino el partido que a mí me gustaría. Estar en nuestro mejor nivel y minimizar las virtudes del Villarreal. Tienen mucha pegada arriba. Transistan rápido. Tienen gol con facilidad. Nosotros tenemos que estar bien en esa faceta. Yo les exigo mucho a los jugadores. Tenemos uqe ser capaces de cerrar bien la portería, de ser contundentes atrás. Eso espero mañana: una gran convicción en lo que hacemos y que eso se traduzca en resultados"

¿Cómo de importante sería a nivel psicológico irse al parón fuera del descenso o al menos habiendo puntuado?

"A veces las situaciones vienen torcidas y hay que asumirlo. Me gustaría sumar tener 9 de 9 pero tenemos cero y hay que afrontarlo. En la vida a veces las cosas no son como a uno le gustaría sino como vienen y tenemos que superar la dificultad. Ha venido así y solo somos nosotros los únicos que podemos hacerlo. En el vestuario no quiero quejas, lamentaciones o excusas. Solo quiero focalizarme en el partido de mañana. Ellos lo entienden, lo aceptan. Ganar es importante y más delante de nuestra afición. Tenemos que comprometernos con nuestra afición desde el minuto 1"