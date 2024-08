Rubén Baraja: "Nos vamos solo con un punto y creo que es poco premio"

¿ESTE EQUIPO TIENE MEJOR PLANTILLA ESTE CURSO?

"Realmente esta valoración no se puede hacer nunca hasta que no pase el tiempo y demostremos cuál es el rendimiento del equipo. No tengo respuesta ahora mismo. A priori con la plantilla de jóvenes que tenemos nos da para tener competencia en algunos puestos que el año pasado no. Ahora hay que sacarle rendimiento, el año pasado ya pasó, es un año nuevo. Hay que ensamblar al equipo durante estas dos semanas. El objetivo lo marca el trabajo y el campo. El club sabrá valorar cuál es el objetivo en la temporada"