Corona: “Vamos a conseguir los 45 puntos para la permanencia y a partir de ahí mejorar”

El director deportivo del Valencia ha dado su valoración del mercado de fichajes blanquinegro, así como ha tratado diferentes temas de la situación financiera y deportiva del club. Corona valora el mercado del Valencia CF de forma positiva, habiéndose cumplido su idea de “mantener el grupo y corazón de la plantilla”, del mismo modo que han conseguido “un extremo izquierdo a pierna natural, mejorar la delantera, portería y haber ingresado un dinero que necesitaban sin haber afectado el posible rendimiento del equipo”.

Miguel Ángel Corona ha vuelto a expresar que el objetivo del club no es otro que el de estabilizar la economía del club, tratando de de mantener la competitividad del equipo, trabajo que no va a ser cuestión de una sola temporada. En cuanto al objetivo deportivo, por primera vez esta temporada se ha hablado del largo plazo. “Vamos a conseguir los 45-50 puntos necesarios para permanecer en Primera División lo antes posible y a partir de ahí vamos a crecer y mejorar”, afirmaba Corona reconociendo que el objetivo no es otro que el de evitar el descenso de categoría. Corona ha aclarado “no tener intención de sacar pecho”, pero que “dentro de las limitaciones y números, están satisfechos”.

Corona ha reconocido que a principio de mercado el club “no tenía mucho margen de elevar el coste de la plantilla”, asegurando “haberlo excedido un poco”. Respecto al ‘fair play’ financiero, el director deportivo ha asegurado “estar al límite”, a diferencia de otros años. Miguel Ángel Corona no ha querido hablar de los ‘porqués’ de la gestión, asegurando que ese tema es cosa del consejo de administración. De la misma forma, tampoco ha querido entrar a valorar las recientes palabras de Mario Alberto Kempes, asegurando que su trabajo es “conseguir el objetivo marcado”.

JM López

Respecto a situaciones de mercado concretas, el director deportivo ha tratado diferentes operaciones. La salida de Cenk, después de desembolsar cinco millones la pasada temporada, la justifica con la irrupción de los canteranos Mosquera, Yarek y Tárrega. Sobre Castillejo ha respondido con la misma brevedad que el comunicado que emitió el club, remitiéndose al mismo. Sobre la posible cláusula de Stole, Corona ha negado rotundamente la existencia de dicha cláusula, afirmando que “ningún jugador de la plantilla tiene la libertad en 3 millones”.

En cuanto a las incorporaciones presentadas en el día de hoy, el director deportivo ha afirmado la llegada de Caufriez viene a suplir la salida de Cenk, Valera viene a reforzar la posición de extremo que se ha visto mermada en las últimas semanas fruto de las lesiones, y sobre la llegada de Enzo la considera como una incorporación que “compensa el centro del campo.”