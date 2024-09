Meriton excusa su mercado de fichajes con la economía

El director deportivo del Valencia CF, Miguel Ángel Corona, quien hace un balance "positivo" del mercado, ha excusado en la delicada situación económica la escasa inversión realizada. Concluida la presentación de los tres últimos fichajes, Enzo Barrenechea, Maximiliano Caufriez y Germán Valera, Corona alude a los escasos ingresos y el objetivo de "estabilizar la economía del club" como razones por las que este verano el gasto en nuevos jugadores se ha limitado a 1,35 millones de euros. Inferior al hecho por hasta 25 entidades del fútbol español: 17 de Primera división, siete de Segunda y dos de Primera RFEF.

"Como ha explicado la presidenta, el conseguir estabilizar la economía del club no iba a ser cuestión de una sola temporada. Además, pese a haber quedado novenos, vamos a ingresar menos en derechos televisivos que cuando quedamos el 16, por lo que hay veces que no se puede", expresó el toledano, antes de "recalcar" que "los jugadores que más jugaron, más Almeida, que es importante para el equipo, se han mantenido aquí".

El director deportivo del Valencia de Meriton augura más temporadas de austeridad como respuesta a la ausencia de ingresos, no solo por derechos televisivos, sino también por la no participación consecutiva desde 2020 en las competiciones europeas de la UEFA. Precisamente, a inicios de aquella temporada 2019/20, Peter Lim decidió despedir a Marcelino García y Mateu Alemany, los hombres que habían conducido al club al título de Copa, a dos cuartos puestos seguidos y, lo más importante, a jugar dos ediciones de la Liga de Campeones, el torneo del que mayor rédito económico puede sacarse.

Cuestionado por el proyecto deportivo que Lim trasmite a los ejecutivos del club, Corona comienza a responder por el caso de Javi Guerra. "Si hubiera salido Javi Guerra estábamos preparados para responder a esa salida. La venta de Mamardashvili se ha dado, pero de diferente forma, ya que hemos conseguido que se quedara con nosotros y por eso se ha retrasado. Durante el mercado pueden suceder cosas que varíen el criterio y la toma de decisiones. En cuanto a dónde vamos, vienen temporadas donde vamos a buscar estabilizar la economía del club, pero siempre intentando mantener la competitividad del equipo. Nosotros tenemos que estabilizar para estar lo más arriba posible", dice el, en teoría, máximo responsable deportivo del Valencia.

Objetivo principal, la permanencia

En este contexto, Corona fija como objetivo deportivo para la plantilla de Baraja el de "asegurar primero la permanencia e ir mejorando día a día". Las palabras de Corona desentonan con aquellas previas al inicio de Liga de Rubén Baraja en las que el entrenador ambicionaba el mejorar lo hecho la pasada campaña, en la que el Valencia concluyó en la novena posición de la tabla. ¿Sabía Baraja que la inversión iba a ser nula? "La comunicación con Baraja es constante y transparente. El tiempo en el que se conseguirá estabilizar el club no lo sé exactamente, porque no tengo las directrices del consejo de administración", contesta Corona.

El exjugador nacido en Talavera de la Reina no aclara en público cuáles son los motivos por los que Lim continúa sin abrir el grifo para mejorar al equipo. "Nosotros nos limitamos a seguir unas directrices. La presidenta leyó ya su estrategia el año pasado y, luego, en la Junta General de accionistas. Yo creo que no me corresponde a mi contestar a esto", indica el director deportivo, que reitera que dentro del club están "satisfechos con el mercado".

"Nosotros estamos inversos en estabilizar el club y nos hemos de mover con estas circunstancias. Entendemos que seguimos manteniendo la competitividad del grupo, pese a las restricciones", agrega Corona.