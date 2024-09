Pepelu: "Era un sueño para mí, el trabajo tiene resultados"

Pepelu llegó ayer a su primera concentración con la Selección Absoluta, en Las Rozas, donde prepararán los dos partidos de la fase de grupos de la Nations League ante Serbia y Suiza. Pepelu recibió la noticia de su convocatoria mediante una llamada de su compañero, Diego López, quien quería felicitarle por el logro. «La verdad que no me enteré porque tenía el móvil cargando, me pareció raro que me llamase dos veces y a la segunda lo cogí.

Ahí me explicó todo, pero no me enteré hasta que no me mandó una captura de mi nombre en la pizarra del seleccionador», explicó el mediocentro. Para el de Dénia parecía algo irreal, «no me lo creía», afirmó. Sin embargo, poco a poco fue asimilando lo que para él es un sueño y así lo comentó: «ya cuando me empezaron a llegar mensajes, llamadas, etc., lo fui asimilando poco a poco. Y muy feliz de haber recibido tanto cariño de tanta gente que se acordó de mí y ahora toca disfrutar la experiencia».

La confianza del técnico en el jugador valencianista se fundamenta con los datos que está haciendo esta temporada. Pues, el futbolista se ha convertido en el jugador que más recuperaciones ha realizado en el transcurso de esta liga, con un total de 24. La importancia y la constancia en el rendimiento de Pepelu en el Valencia CF ha hecho que el seleccionador español haya querido demostrar la esperanza que tiene en él para estas dos jornadas. Pepelu también demostró la ilusión que presenta un futbolista cuando elo llaman con su selección por primera vez, «Estoy muy contento, siempre he dicho que era un sueño para mí. Llevo mucho tiempo esperando un momento así, hay mucho trabajo detrás y al fin ha dado resultado y hoy por fin puedo estar aquí», expresó el jugador.