El Valencia Femenino arranca la pretemporada con muchas caras nuevas

El Valencia Femenino ha regresado al trabajo con las primeras pruebas médicas y físicas en el IMED y la ciudad deportiva para afrontar una pretemporada cargada de partidos, pues jugarán ocho encuentros de preparación contra Elche CF (2 de agosto), Levante UD (6 de agosto), Birmingham City (9 de agosto), Madrid CFF (13 de agosto), Granada CF (16 de agosto), CD Alba Fundación (20 de agosto), Alhama CF (23 de agosto) y Villarreal CF (31 de agosto).

Mikel Crespo, nuevo entrenador del equipo, contará con un vestuario muy diferente al que tuvo Cristian Toro durante la segunda mitad de la temporada pasada. El 23 de mayo se despidieron del club Enith Salón, Ainhoa Alguacil, Claudia Florentino, Kerlly Real, Asun Martínez, Anita Marcos y la capitana, Marta Carro, quienes terminaban contrato. Para suplir estas bajas y tratar de volver a la primera división, el club ha acudido al mercado y ha fichado a numerosas jugadoras. Andrea Recio, Marina Llàcer, Lena Pérez, Gema Climent, Tere Morató, Celia Fernández, Claudia Ferrato, Jana Xin, Amanda Mbadi, Leyre Morente y Rebecca Elloh son, por ahora, las incorporaciones que ha efectuado la entidad.

La última campaña del Valencia Femenino fue desastrosa, pues terminó descendiendo como colista sumando tan solo 23 puntos en 30 partidos. El equipo no logró su primera victoria de la temporada hasta la jornada 9, contra el Levante UD en el Ciutat de València. Desde entonces, solo consiguió sumar de tres en cuatro partidos más, todos con Cristian Toro, quien regresó al club en diciembre con la difícil papeleta de salvar al equipo. No obstante, a pesar de la mejora, el entrenador argentino no pudo darle la vuelta a la situación.