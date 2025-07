Jesús Vázquez: "Notar la confianza de Corberán me ayuda mucho"

Jesús Vázquez ha salido feliz de la ciudad deportiva de Paterna después de que el Valencia CF anunciara su renovación de contrato hasta el 30 de junio de 2026. El lateral izquierdo, que seguirá vinculado a la entidad de Mestalla durante las tres próximas temporadas (entra en vigor desde ya) ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación, entre los que estaba SUPER, lo "contento" que estaba por continuar en el club de su vida.

El lateral zurdo ha asegurado que "el Valencia es el club de mi vida" y que "es el equipo en el que siempre he jugado y en el que quería seguir". Jesús también ha puesto en valor la confianza de Carlos Corberán. Es importante, para mí notar esa confianza, me ayuda mucho a luego rendir en el campo.

Estas han sido sus declaraciones:

"Estoy muy contento, con ganas de trabajar y de dar el máximo para hacer la mejor temporada posible".

"Es importante, para mí notar esa confianza me ayuda mucho a luego rendir en el campo"

"Ojalá que sí pudiera seguir toda la vida. Llevo aquí desde los cinco años, llevo toda la vida, es el equipo en el que siempre he jugado y en el que quería seguir".

"Voy trabajar y a darlo todo para rendir al máximo nivel"

Trayectoria en el Valencia CF

“Llevo desde los cinco años de edad y tengo 22 ahora, prácticamente ha sido el único equipo en el que he jugado. Es un nuevo reto porque a finales de la temporada mejoramos mucho, personalmente, también y lo que viene lo afronto como un nuevo reto, con mucha ambición, con ganas de demostrar todo el potencial que hay dentro y que salgan las cosas bien colectivamente”.

Camp de Mestalla

“Ya son 17 años aquí, he ido por todos los estadios y como el Camp de Mestalla hay pocos o ninguno. Todas las jornadas está lleno, la gente que viene de fuera a jugar les asusta y eso hay que seguir haciendo. Dentro de mí está el debutar en el Nou Mestalla, es un sentimiento que tengo y me hace tomar la decisión de renovar”.

Corberán

“Cada entrenador te aporta algo: unos te enseñan más a defender, otros te dan más libertad para atacar, nuevos sistemas… y no me dejaría a ninguno atrás. Todos me han ayudado tanto a nivel personal como profesional. Intento, cada día, demostrar lo mejor de mí. Desde el momento en que llegaron tuve mucha afinidad con ellos y me demostraron confianza y para mí eso era algo clave, que necesitaba. Sentía que había tenido un crecimiento muy grande y eso es lo que necesito en lo que viene ahora. Si competimos como en la segunda vuelta, seguramente, tendremos muchas alegrías”.

Pretemporada

“Siempre notamos que cuando nos exigimos, luego cuando baja el ritmo y el calor durante la temporada, tienes una marcha más. Por eso hace falta apretar durante la pretemporada”.

Temporada 25-26

“La afrontamos con mucha ilusión. La pasada campaña acabaron bien las cosas. Fue un año duro, pero estamos trabajando todos muy fuerte, serios y mentalizados en lo que viene. Sobre todo, muy unidos. Tanto los aficionados como nosotros queremos que el Valencia CF de la segunda vuelta sea lo que mostremos en el campo”.

Consejo para los jóvenes de la Academia VCF

“Que disfruten y trabajen mucho, que lo intenten y no tengan miedo”.

Momentos más especiales

“El debut en la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey que ganamos y la que estuvimos cerca de lograr. Un sueño es levantar algún día un título con el Valencia CF”.

Oficial este viernes

El club ha emitido un comunicado este viernes por la mañana anunciando la renovación de Jesús Vázquez. "El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para la renovación de Jesús Vázquez hasta el 30 de junio de 2028. El lateral valencianista que llegó a la Academia VCF con tan solo cinco años de edad, debutó con el primer equipo del Valencia CF el 20 de diciembre de 2020 en el partido de Copa del Rey ante el Terrasa FC".

77 partidos

"A día de hoy, se ha convertido en un futbolista consolidado en la élite del fútbol español, tras haber disputado 77 partidos oficiales. En el ámbito internacional, Jesús Vázquez atesora gran experiencia en las categorías inferiores de la selección española. Jesús Vázquez seguirá defendiendo el escudo del Valencia CF durante las 3 próximas temporadas".