José Copete: operación ahorro

En los últimos dos días, el Valencia CF ha activado la operación Copete. Una negociación con el RCD Mallorca con la que traerse al mejor precio posible al central andaluz, José Copete (10/10/1999, Écija), y poder destinar cantidades más importantes en las otras necesidades marcadas por el entrenador, Carlos Corberán. Por supuesto, en un lugrar preferente, las renovaciones de Javi Guerra, César Tárrega y Diego López. Preocupado por las bajas de Yarek Gasiorowski y, sobre todo, Mosquera en el centro de la defensa. Al técnico de Cheste le agrada y encaja la opción del todavía mallorquinista, pero desearía que llegase otro zaguero para competir con Mouctar Diakhaby, César Tárrega y el propio Copete.

La idea inicial de Corberán es la de fichar dos centrales, siempre y cuando se consiga dar salida a Cenk ÖZkacar y Eray Cömert. Si solo se logra encontrarle acomodo a uno de los dos, el técnico prefiere la continuidad de Cömert por dinamismo y capacidad para jugar el balón desde atrás. En ese contexto, si no es posible deshacerse de los costes salariales de los centrales que han vuelto de cesiones al Valladolid, la prioridad de Corberán pasa por apostar, antes que en un nuevo central, en el más que necesario mediocentro y en posiciones de ataque: un extremo con desequilibrio y un delantero que compita con Hugo Duro.

Acuerdo con Copete

Esta planificación, liderada por el entrenador, en comunicación constante con Ron Gourlay, es la que ha llevado al Valencia CF a lanzarse a por Copete con un claro plan de ahorro. Con el jugador ya se ha alcanzado un acuerdo económico con el que doblará sus emolumentos en el Mallorca. Allí, tercer central para Jagoba Arrasate, el futbolista de Écija contaba con un salario medio-bajo, alrededor de 650 000 euros. Además, según ha podido saber SUPER, podría acercarse al millón y medio bruto de media anual si la fuerza que está haciendo por vestir la camiseta del Valencia ayuda a que los bermellones rebajen sus pretensiones iniciales de cuatro millones.

La primera oferta del Valencia al Mallorca ha superado los dos millones de euros y el objetivo es no tener que rebasar los tres 'kilos' con una nueva propuesta que deje incluso un porcentaje de los derechos económicos en posesión de los baleares con vistas a una venta futura. Los de Mestalla cuentan con la baza de los deseos del futbolista de 25 años, quien anhela una nueva experiencia, en la que poder tener más minutos que en Palma, defendiendo los colores de un histórico de la Liga. Asimismo, el Mallorca es sabedor de que no puede estirar demasiado la cuerda, ya que desde hace meses Copete se ha negado a ampliar el contrato. Si el acuerdo no se alcanzara en este mercado de verano, a partir de enero el andaluz podría negociar una salida totalmente gratis en julio de 2026.

Ahorro salarial

En la comparativa con Mosquera, en lo deportivo, el Valencia pierde 'a priori'. En lo económico, ahorra en una inversión baja que nada tendrá que ver con las sumas ingresadas por Yarek y el hispanocolombiano, un fijo asegurado por los dos de 25 millones de euros. Además, habrá que contar los ahorros salariales, ya que el sueldo de Copete distará enormemente de los más de 3 millones brutos que el club le ofreció a Mosquera a última hora, antes del traspaso al Arsenal FC, que en cuestión de horas será oficial.

En principio, desde el Valencia emana la intención de invertir en posiciones de medio campo hacia delante. El tiempo dirá. Por ahora, resta menos de un mes para el inicio de la Liga y 43 días para que el mercado cierre la persiana.