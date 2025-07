¿Qué pasa con Javi Guerra, Diego López y Tárrega?

Ron Gourlay fue anunciado a bombo y platillo. El día de la marmota solo había hecho nada más que empezar y el problema es que en esta ocasión la escenografía fue algo mejor que en otras ocasiones. Lejos del ridículo 'reset' de hace unos años, el Valencia firmaba a un CEO de fútbol, 'colega' de Corberán y lo vendía a los cuatro vientos con el objetivo de decir de manera alta y clara un "ahora sí". Casi dos meses después no ha cambiado demasiado. Raba fue anunciado en una operación que estaba hecha y cerrada antes. Con Julen Agirrezabala sí ha estado más presente, pero su nombre también estaba antes del anuncio de Gourlay. Por eso debemos preguntarnos qué pasa con el escocés. Y sobre todo qué pasa con un mercado que de nuevo sale, de momento, con un suspenso más que evidente. En especial en el tema renovaciones.

Con el 'fichaje' de Gourlay había varias cosas que se marcaron en rojo como prioritarias. Fichar titulares para Corberán y cerrar la renovación de Mosquera, Javi Guerra, Diego López y Tárrega. El primero ya está en Londres a la espera de oficialidad, pero el resto no tienen a estas alturas una cifra sobre la mesa sobre la que contestar 'sí' o 'no'. Porque se puede comprar que Mosquera no quería seguir y que llevaba meses rechazando una renovación que habría dado fuerzas al Valencia CF. Hasta ahí todo correcto. También que la oferta del Valencia, aunque ya tarde, era buena por el central y además implicaba un esfuerzo económico importante. Todo eso es cierto. Tanto como que no costaba nada ponérsela el verano pasado sobre la mesa, sobre todo porque su año anterior había sido mejor incluso que este último. Ya con el equipo en pleno descenso y jugándose la vida era un riesgo que el club prefirió no acometer. Y aunque hasta cierto punto es entendible habla de la improvisación por sistema dentro de la entidad.

Javi Guerra, César Tárrega y Diego López / SD

Por eso es sorprendente y carece de cualquier tipo de sentido que a estas alturas el Valencia no le haya puesto una cifra en un papel a Javi Guerra, Diego López y Tárrega. Solo tiene una explicación y es querer vivir un episodio similar al de Mosquera y entonces, como suele ser habitual, que toda la culpa recaiga sobre el futbolista. Y no quita que en ocasiones muchos de los jugadores tienen responsabilidad, pero el Valencia CF está poniéndole las cosas fáciles a los futbolistas que quieren estar en un club con otras aspiraciones. ¿Qué sucede para que estos jugadores a dos años de terminar contrato -Tárrega tres- no tengan una cifra sobre la mesa? No hay explicación alguna.

El discurso de que estos son los tiempos en el mundo del fútbol no cuela. Y además es que el Valencia CF está siendo poco inteligente. Porque su problema es de planificación y tampoco sabe cubrirse las espaldas. Si el club pone ahora mismo una oferta de renovación con una cifra decente a los futbolistas se asegura dos cosas. La primera es que nadie les puede acusar de llegar tarde como en el caso de Mosquera. La segunda que toda la responsabilidad cae en el jugador. Ahí sí sería evidente qué jugador quiere seguir y cuál no. Pero repito, la clave está en que la oferta económica sea acorde a estatus y por supuesto a situación económica de la entidad.

En definitiva, el Valencia CF sigue a lo suyo. Con Gourlay o sin él. Con Kiat o sin él. Cambia la cara, pero todo sigue igual. O al menos es lo que parece. Cuando se hacen las cosas bien no cuesta nada decirlo, como en el caso de Julen. Pero desgraciadamente eso es la excepción.