Primera prueba del Valencia en el Antonio Puchades

El balón vuelve a rodar en el Antonio Puchades y con él arranca oficialmente la pretemporada del Valencia CF. El primer amistoso del verano llega con aroma especial, ya que supone el reencuentro del equipo con su afición y también el punto de partida del primer verano completo de Carlos Corberán al frente del banquillo valencianista. El técnico de Cheste, que llegó en diciembre para sustituir a Baraja y logró salvar al equipo del descenso, empieza a dar forma a su proyecto con muchas piezas por encajar y una plantilla que aún necesita refuerzos urgentes.

El rival será el CD Castellón, equipo que milita en Segunda División y que viene de conseguir la permanencia de forma holgada en su primera temporada tras el ascenso. El encuentro se presenta como un test útil para empezar a probar automatismos, dar rodaje a los jugadores y tomar nota de las primeras sensaciones. Para Corberán, el choque supone también la oportunidad de calibrar el rendimiento de algunos futbolistas que terminaron el curso con dudas o falta de continuidad, así como de observar de cerca a los jóvenes de la casa. El encuentro está previsto para las 20:00 horas y se podrá ver en el canal de À Punt o en la web oficial del Valencia CF.

Salidas delicadas y fichajes pendientes

El verano ha comenzado con movimientos importantes en clave de salidas. El Valencia ha perdido a tres futbolistas fundamentales en el esquema del curso pasado. La marcha de Giorgi Mamardashvili, una de las grandes figuras bajo palos, deja un vacío complicado de llenar en la portería. También se han despedido Cristhian Mosquera, pilar defensivo con gran proyección, y Enzo Barrenechea, centrocampista que dotó de equilibrio al equipo en momentos clave. Tres salidas delicadas que obligan a reconstruir zonas vitales del campo.

En cuanto a incorporaciones, el club solo ha cerrado dos fichajes hasta la fecha: Julen Agirrezabala, portero procedente del Athletic Club, y Dani Raba, extremo que llega tras una buena temporada en el Leganés. Refuerzos puntuales, pero claramente insuficientes para un equipo que necesita profundidad, calidad y experiencia. A día de hoy, Corberán afronta la pretemporada con solo dos caras nuevas y muchas tareas pendientes a nivel de planificación deportiva.

Agirrezabala entrena con el equipo / VCF Media

Este primer amistoso servirá como banco de pruebas para empezar a sacar conclusiones. Futbolistas como Eray Cömert, Fran Pérez o Sergi Canós tienen la oportunidad de reivindicarse y convencer al cuerpo técnico de que pueden ser importantes en el nuevo curso. Especialmente en el caso de Guillamón, cuya continuidad ha estado en el aire, este tipo de partidos marcan la diferencia entre formar parte del proyecto o salir del radar.

Como es habitual en este tipo de encuentros, la cantera también tendrá protagonismo. Son muchos los jóvenes con futuro prometedor que estarán presentes en la convocatoria y que podrían tener minutos. La dirección deportiva y el cuerpo técnico quieren observar de cerca a los talentos de la Academia, que cada verano ofrecen sorpresas agradables y candidatos reales a ocupar plazas en la plantilla.

El choque ante el Castellón tiene un valor simbólico, pero también competitivo. La pretemporada no deja puntos en juego, pero sí impresiones que pueden marcar trayectorias. Corberán quiere intensidad, orden y compromiso desde el primer día, y este tipo de partidos ayudan a establecer el tono del trabajo. El técnico de Cheste conoce el entorno, el club y la exigencia. Su ambición es clara: construir un Valencia reconocible, sólido y capaz de competir con garantías.

Entrenamiento del Valencia / VCF Media

Urgencia por renovar la plantilla

La afición, por su parte, volverá a poblar las gradas del Antonio Puchades con la ilusión renovada, aunque también con cierta incertidumbre. El mercado sigue abierto y la plantilla actual no está cerrada ni mucho menos. A falta de semanas clave por delante, lo que suceda en esta fase de preparación puede ser decisivo para definir qué jugadores se quedan, quiénes salen y qué posiciones necesitan reforzarse con urgencia. El Valencia necesita fichajes que no solo completen el grupo, sino que eleven de forma real el nivel competitivo del equipo. De momento, ese salto cualitativo no ha llegado, y es una de las grandes tareas pendientes de este verano.