El 1x1 de la 'operación salida' en el Valencia CF

Faltan poco más de tres semanas para que comience la temporada 2025/26 y el Valencia CF todavía tiene casi todo el trabajo por hacer en el actual mercado de fichajes. Con Dani Raba y Julen Agirrezabala como las únicas caras nuevas hasta la fecha, Carlos Corberán espera la llegada, mínimo, de siete refuerzos más, tal y como informó SUPER este domingo. De ahí a que el club cumpla todavía hay un mundo, pero la exigencia del entrenador ya está encima de la mesa.

Y para que un club con las limitaciones económicas que tiene el Valencia pueda operar con cierta libertad a la hora de fichar, es imprescindible acelerar en la operación salida, donde la dirección deportiva todavía tiene varias carpetas abiertas. Por un lado, existe un grupo de futbolistas con los que Corberán no cuenta y deben salir en busca de los minutos que no tendrán en Mestalla. Además, otras piezas como Javi Guerra apuntan a ser nombres propios durante varias semanas más debido al interés que concentra de varios equipos europeos.

En definitiva, son varios los frentes abiertos, cada uno con sus particularidades, y la dirección deportiva debe resolverlos de la mejor manera posible:

Corona y Gourlay, en el centro de la imagen, mientras ven desde el palco de la Ciutat Esportiva el Valencia - Castellón / J. M. López

Cenk Ozkacar

Uno de los futbolistas que han vuelto este verano de cesión, en su caso tras una aventura amarga en Valladolid, donde ha descendido a Segunda División tras una de las peores temporadas que se recuerdan en LaLiga. Su regreso debería ser momentaneo porque el turco es uno de los futbolistas a los que Corberán le ha dejado claro que no entra en sus planes. Por lo que, si quiere tener minutos, debe salir. Desde el inicio del mercado se habla de interés del fútbol turco, pero hasta el momento su venta no ha cogido forma.

Hugo Guillamón

El de L'Eliana es el otro futbolista al que Corberán le ha enseñado la puerta de salida, la mejor prueba de ello fue dejarlo en la grada en el primer amistoso de la pretemporada ante el Castellón. Guillamón ha jugado toda su carrera en el Valencia CF, el club de su vida, pero si quiere volver a jugar con continuidad no tendrá más remedio que hacer las maletas. El centrocampista está a gusto en su casa y no ha demostrado tener ninguna prisa en marcharse. De momento su situación está en 'stand by'.

Guillamón y Cenk no entran en los planes de Carlos Corberán, los dos se quedaron fuera de la convocatoria en el primer amistoso / JM LOPEZ

Eray Cömert

Como Cenk, el central suizo vuelve a València tras descender con el Valladolid y, aunque también se encuentra en la rampa de salida, no es un caso tan extremo como el del turco. A Cömert se le ha abierto la puerta de salida porque a Corberán le gustaría que llegaran dos nuevos centrales para complementar a César Tárrega y Mouctar Diakhaby, pero existe la posibilidad de que no salga y se quede en la plantilla como cuarto central. En ese caso lo más normal es que solo llegara un refuerzo para esa demarcación.

Dimitrievski

Otro que no tiene asegurada su continuidad es Stole Dimitrievski. El macedonio, que firmó con el Valencia el pasado verano para ser titular, sabe que si se queda será para ser, de nuevo, suplente, esta vez a la sombra de Julen Agirrezabala. Este sábado fue titular y jugó 45 minutos ante el Castellón, pero la realidad es que el club lo ha declarado transferible por si se presenta una oportunidad de hacer caja.

Dimitrievski en el encuentro ante el CD Castellón / José Manuel López

Más frentes abiertos

Javi Guerra es y va a seguir siendo uno de los nombres propios del mercado, tanto por su proceso de renovación como por el interés que concentra de algunos clubes europeos. El Valencia CF y el jugador están en negociaciones para ampliar su contrato, pero de momento la primera oferta del club ha sido rechazada por la parte del centrocampista al considerarla insuficiente. Las conversaciones continúan mientras clubes como el Milan siguen al acecho por si aparece la oportunidad de fichar a Javi Guerra.

André Almeida puede convertirse también en un nombre propio del mercado como posible salida. No es que el Valencia haya tomado la decisión de que el luso abandone la entidad, ni va a hacer ningún esfuerzo de más en que así sea, pero la realidad es que Almeida tampoco es una prioridad en el orden de renovaciones y la puerta a escuchar ofertas está abierta, por lo que la marcha de Almeida es una posibilidad real a tener en cuenta, también por la parte del jugador.

Almeida sortea una entrada de Brahim / EFE

Futbolistas como Cristian Rivero o Alberto Marí presentan un interrogante en su futuro. En principio parten como uno más de la plantilla, pero ambos se marcharon cedidos el curso pasado y el Valencia podría repetir esa fórmula.