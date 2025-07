Doble sesión en Paterna pendientes de pruebas médicas

El Valencia CF arranca la semana con una doble sesión de entrenamiento para seguir con la pretemporada en la Ciudad Deportiva de Paterna. Tras el amargo estreno ante el Castellón en el primer partido amistoso del verano, la plantilla de Carlos Corberán se prepara para afrontar el segundo test ante el Leganés, también de Segunda División tras perder la categoría la pasada temporada.

Los jugadores del primer equipo, acompañados por los 'elegidos' del filial por Corberán, se ejercitaron por la mañana y volverán a la Ciudad Deportiva para una segunda sesión vespertina. El objetivo ahora no es otro que el de corregir los múltiples errores cometidos ante el Castellón e intentar que la pretemporada adquiera mejor color.

En cualquier caso, la noticia del día en Paterna la concentra Alberto Marí y las pruebas médicas a las que debe someterse. El jugador del Valencia fue una de las peores noticias del amistoso del pasado sábado, abandonando el campo antes de tiempo por lesión. Se teme que exista una rotura en la musculatura isquiotibial y las pruebas a las que se ha sometido revelarán próximamente el alcance real de la dolencia.

Corona y Gourlay, en el centro de la imagen, mientras ven desde el palco de la Ciutat Esportiva el Valencia - Castellón / J. M. López

Corberán se arma de paciencia

Y todo mientras el entrenador del primer equipo sigue esperando los refuerzos que tanto necesita. El primer amistoso confirmó lo que ya se sabía: que hacen falta refuerzos, y no pocos. SUPER ha informado este lunes que el técnico espera hasta siete caras nuevas.

Partido este miércoles

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, trabaja también en mejorar la imagen de sus jugadores con respecto a la ofrecida ante el Castellón en el primer encuentro del curso. Con el mercado de fichajes de fondo, la realidad es que el técnico no tiene otra que conformarse con lo que tiene hasta que Ron Gourlay pueda cerrar algunas de las operaciones que tiene abiertas. El escocés, que estuvo presente en la grada en la Ciudad Deportiva de Paterna contra el cuadro 'orellut', necesita darle mimbres al técnico si no quiere que el Valencia CF sufra más de lo esperado en la 25/26. En cualquier caso, el entrenador no contará, salvo sorpresa, con caras nuevas para el duelo de este miércoles ante el Leganés.