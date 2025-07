Corberán sigue sin más refuerzos antes del segundo amistoso

El Valencia CF 2025/2026 poco a poco coge ritmo de partidos, aunque estos sean de carácter amistosos. El equipo de Carlos Corberán continúa trabajando con vistas al inicio de temporada el próximo 15 de agosto y este miércoles afrontará la segunda de las pruebas veraniegas. Los valencianistas reciben al CD Leganés en el Antonio Puchades tras la derrota contra el CD Castellón en el primer test preparatorio.

Hasta la fecha Corberán no puede contar con más caras nuevas que las de Julen Agirrezabala y de Dani Raba. El portero, cedido por el Athletic, y el delantero, firmado como agente libre, son las únicas llegadas a la debilitada plantilla valencianista. Con la marcha de los cedidos (Enzo Barrenechea, Rafa Mir, Umar Sadiq, Max Aarons e Iván Jaime), Corberán se ha quedado en ‘cuadro’ a la espera de que con el avance del mercado las piezas vayan llegando y completen la plantilla a nivel numérico.

Asimismo las salidas de Yarek Gasiorowski y de Cristhian Mosquera han ahondado el vacío en el plantel del Valencia CF. En ese sentido han regresado a la entidad tanto Cenk Ozkacar como Eray Cömert, a priori, ninguno de los dos entra en los planes de Corberán para la zaga del próximo curso.

Yarek con el PSV / PSV

Por otro lado el club sigue pendiente de las posibles salidas que puedan haber en otras parcelas del campo, así como de futbolistas de segunda línea o descartados. No obstante el técnico por el momento solo puede trabajar con un equipo a medio hacer; pese a que no ha habido más bajas, Mosquera o Enzo eran piezas fundamentales en el once titular y todavía no tienen recambio, avanzado el mes de julio.

Así están las llegadas en el Valencia CF

El Valencia CF está trabajando el mercado, una vez más, con un carácter reactivo a la espera de que se produzcan situaciones favorables para acometer alguna incorporación. Una buena prueba de ello es el sondeo que ha estado haciendo Ron Gourlay en el fútbol árabe del cual informó SUPER a principios de esta semana.

El CEO de fútbol del Valencia CF se ha puesto en contacto con varios equipos de de las ligas de Arabia Saudí y Catar en busca de jugadores con ganas de encontrar en la Liga los minutos que no han tenido en la Saudi Pro League y en la Qatar Stars League y una rutina vital más acorde con sus costumbres. Por otro lado Gourlay también ha aprovechado sus ‘redes’ en el fútbol inglés para preguntar por algún jugador interesante para Corberán. De hecho en las últimas semanas se han relacionado varios jugadores de Inglaterra para recalar en el Valencia CF, el último, Issa Kaboré.

Ahora mismo la operación que más 'caliente' está, por decirlo de alguna manera, es la de Copete. El Valencia CF pretende al central del RCD Mallorca para suplir una de las ventas en defensa. Ahora mismo ambos clubes se encuentran en un tiro y afloja para llevar el precio del traspaso a su lado. El Mallorca se ha pronunciado públicamente sobre Copete este pasado martes: "Vamos a ver como acaba el asunto".