Corberán confirma sus descartes: Guillamón y Cenk, otra vez fuera de la convocatoria

Lo del primer amistoso ante el Castellón no fue una desición puntual: Hugo Guillamón y Cenk Ozkacar están sentenciados en el Valencia de Carlos Corberán, al menos de momento. Ambos futbolistas se han vuelto a quedar fuera de la convocatoria, en esta ocasión para el segundo test del verano ante el CD Leganés, y seguirán sin tener minutos.

Es una forma del técnico de ratificar sus descartes. Corberán ya le ha comunicado a ambos que no cuenta con ellos y el club les ha abierto la puerta a que busquen una salida en busca de los minutos que no van a disfrutar en Mestalla. Aunque todavía quedan varias semanas de mercado, de momento ni Hugo ni Cenk parecen cerca de abandonar la entidad.

cenk ozkacar / Valencia CF

Cömert, de ¿descarte? a titular

El que todavía está a tiempo de cambiar su situación es Eray Cömert. El jugador parecía formar parte de ese grupo de futbolistas a los que se les ha comunicado que no se cuenta con ellos, pero la realidad es que su situación es no es tan drástica. Cömert no solo ha entrado la convocatoria, sino que forma parte del once incial para medirse al Leganés.

Si el club no hace los deberes en el mercado de fichajes en la posición de central, algo muy probable, el suizo tiene posibilidades de quedarse en la plantilla como cuarto central.