El Mallorca pone en la rampa de salida a Copete

José Manuel Arias Copete tiene decidido salir del Mallorca en el presente mercado de traspasos y el club balear se ha adaptado a su petición apartándole de la dinámica competitiva de la pretemporada. El defensa central, uno de los objetos de deseo del Valencia CF, no se vistió de corto en el encuentro amistoso contra la UE Sant Andreu, correspondiente a la primera prueba veraniega de los de Jagoba Arrasate. El partido se decantó a favor de los mallorquines con un gol de Dani Luna y el ex técnico de Osasuna, que hizo diferentes probaturas a lo largo de los 90 minutos, no dio ninguna alternativa al andaluz, que busca una salida este verano mientras el Valencia pretende sus servicios.

El nacido en Écija cuenta con el interés procedente de Mestalla para paliar las salidas de Mosquera y Yarek. El Valencia lo quiere incorporar en sus filas, aunque no a cambio de lo que busca ingresar su club de procedencia en sus arcas. El Mallorca pide alrededor de 4 millones por su traspaso: cifra que el Valencia intenta rebajar consciente de que los de Son Moix están abiertos a dejar marchar al futbolista. Alfonso Díaz, CEO del Mallorca, reconoció el interés del cuadro valencianista en firmar a su central y dejó su continuidad en el aire: "Vamos a ver como acaba el asunto", dijo. Pendientes de su futuro, Copete apunta a salir del Mallorca tras la declaración de intenciones de su entrenador en el primer test de la pretemporada. Solo falta que el Valencia abra la veda y apueste por su fichaje.