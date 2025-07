El agente de Mosquera contesta al comunicado del Valencia en SUPER: "Si se vende es porque todas las partes están de acuerdo"

El Valencia CF ha responsabilizado a Cristhian Mosquera exclusivamente de su traspaso al Arsenal en un duro comunicado oficial. SUPER ha podido contactar con el agente del internacional sub-21, Sergio Barila, para pulsar su opinión y estas han sido sus palabras en defensa del canterano. "Cuando se vende a un jugador, es porque todas las partes están de acuerdo. El jugador con un año de contrato ha dejado un buen dinero en el club. En enero pasado tuvo opciones importantes de Europa para irse, y en ningún momento se lo planteó, todo lo contrario, quiso quedarse para ayudar a sus compañeros y al club".

El agente del futbolista ha querido dejar claro que "durante su etapa en el Valencia el club se ha portado perfectamente siempre con el jugador y creo que el jugador ha sido 100% profesional con el club y ha tenido un comportamiento ejemplar".

Mosquera en su entrevista con el Arsenal / Arsenal FC

El dardo del Valencia a Mosquera en su comunicado

La respuesta del agente de Mosquera viene propiciada por el comunicado que ha emitido minutos antes el Valencia, en el que lanza un claro dardo al jugador: "Esta decisión responde al deseo expresado de forma clara e inequívoca por parte del jugador, que ha manifestado su voluntad de no renovar el vínculo contractual con el Valencia CF y de recalar exclusivamente en el Arsenal FC".

La despedida de Mosquera

El futbolista ha publicado una carta en sus redes sociales en la que se pronuncia sobre su marcha y agradece al valencianismo todo el cariño mostrado:

"Llevo días pensando cómo resumir en un texto todo lo que siento, pero no hay una única manera, así que lo haré desde el corazón.

Hoy me toca despedirme y no me imaginaba lo difícil que sería porque, no solo ha sido el club de mi vida, ha sido mi casa, donde crecí, donde aprendí a caerme y a levantarme, donde me formé como jugador, pero sobre todo como persona.

Solo tengo palabras de agradecimiento, entrenadores, compañeros, staff, tutores y todas las personas con las que he podido compartir en la ciudad deportiva. He tenido la suerte de compartir vestuario con personas increíbles y de trabajar con gente que se deja la piel por el club sin salir en las fotos".