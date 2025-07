Cambio de planes de Ron Gourlay en el mercado

Para sorpresa de muy pocos, el mercado de fichajes no avanza viento en popa para el Valencia CF. La dirección deportiva está, un año más, atascada tanto a la hora de cerrar incorporaciones como en la operación salida, y la figura de Ron Gourlay no está resultando diferencial para mejorar la plantilla, al menos de momento. Y eso que el escocés llegó arropado por un mensaje del club en el que aseguraba que se trataba de "un paso estratégico clave dentro del objetivo de regresar a la élite del fútbol europeo". Casi dos meses después de su incorporación, el Valencia no ha cumplido ninguna de las consignas que se marcó en su plan de mercado: ni inversión real, ni reforzar la plantilla con fichajes diferenciales... nada de nada.

Es evidente que Gourlay ha tenido que cambiar su estrategia, seguramente porque los mandatarios del club no le suministran los recursos necesarios para confeccionar una plantilla en condiciones. Hasta el momento, solo han llegado Dani Raba y Julen Agirrezabala (cedido), dos futbolistas llamados a ser titulares con Corberán pero que no compensan las numerosas bajas que ha sufrido el equipo. Cabe recordar que no siguen futbolistas como Mamardashvili, Enzo Barrenechea o Umar Sadiq, piezas clave de la pasada temporada.

Julen Agirrezabala calentando antes de su debut / Germán Caballero

Problema 'central'

La situación en la demarcación de defensa central es un caso aparte, aunque igual de alarmante. Yarek y Mosquera, titular indiscutible, ya han hecho las maletas y su más que probable sustituto va a ser José Copete, un central con experiencia en LaLiga y rendimiento contrastado, pero con peores condiciones que Mosquera. El paso de los días determinará si el Valencia incorpora a otro central para suplir a Yarek o decide optar por Cömert para ese estatus de cuarto central. Independientemente de lo que suceda, la zaga también parte, a priori, con menos nivel que el curso pasado.

Es decir, el Valencia está a únicamente tres semanas de medirse a la Real Sociedad en la primera jornada de LaLiga 2025/26 y la realidad ahora mismo es que la plantilla presenta peor imagen que hace unos pocos meses. El objetivo de la dirección deportiva, si querían cumplir con lo que transmitieron en el comunicado de bienvenida a Gourlay, era fichar a futbolistas titulares que pudieran ser diferenciales y, de momento, está resultando una misión fallida.

Jude Bellingham y Copete, en la Supercopa / Alberto Estevez | EFE

Sin inversión

Otra de las vías para mejorar la plantilla era invertir en ella tras varios años en el que el gasto cada verano ha sido irrisorio. No solo reinvertir el dinero ingresado por las ventas, sino hacer una puesta real y desembolsar una cantidad económica compatible con un equipo que luche por Europa. Nada más lejos de la realidad, el Valencia de momento no ha gastado ni un euro en un traspaso a pesar de ingresar 10 millones de euros por Yarek y casi 20 por Mosquera. Las dos incorporaciones son las de Raba, que firmó como agente libre, y la de Julen, que llega cedido, por lo que todavía no se ha producido ningún traspaso.

La negativa a la hora de invertir provoca situaciones como las que actualmente sufre el Valencia con el 'caso Copete' que se está alargando más de la cuenta a pesar de que el Mallorca está dispuesto a venderlo y el propio jugador encantado de llegar a Mestalla. Todavía existen diferencias económicas aunque son salvables.

Dani Raba se ejercita en el gimnasio con el resto de compañeros / VCF Media

Y las dificultades con el todavía central bermellón están condenadas a repetirse en futuras operaciones que trate el Valencia si no decide apostar realmente por la plantilla y asumir un nivel de inversión lógico.