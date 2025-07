Mosquera pasea por Singapur con los españoles del Arsenal

Todavía no se ha hecho oficial el traspaso de Cristhian Mosquera al Arsenal, aunque es inminente. Al jugador, desde que sabe que será un ‘gunner’ más, le ha pasado de todo antes de que se oficialice su marcha. Lo último: sorprendido en las calles de Singapur disfrutando de un paseo junto a otros españoles de la plantilla.

El fichaje ha vivido una recta final intensa y cargada de incertidumbre. A pesar de que el martes de la semana pasada Mosquera ya había viajado a Londres —concretamente al aeropuerto de Luton, a menos de una hora de la sede del Arsenal— para ultimar su incorporación, todavía quedaban pendientes algunos flecos burocráticos que impidieron su inclusión en la expedición inicial del equipo a Singapur. El sábado incluso se filtró una imagen del futbolista vistiendo la ropa oficial del club 'gunner' durante una entrevista con los medios oficiales de la entidad, pero Mikel Arteta dejó rápidamente que "todavía no formaba parte del grupo".

Mosquera en su entrevista con el Arsenal / Arsenal FC

Un viaje 'no oficial'

Finalmente, tras resolverse los últimos detalles, el central ha podido incorporarse al equipo y ya se encuentra en Asia, a las órdenes del técnico español. Mosquera, que fue sorprendido hace pocos días por Superdeporte en el aeropuerto de Manises, expresó su sentir en el momento de la despedida: "Me marcho triste, pero orgulloso de un final feliz para todas las partes". Sin embargo, el jugador no entró en la primera convocatoria para la pretemporada del Arsenal en Singapur y Hong Kong, debido a problemas con su documentación. Ahora, el jugador ya se encuentra en Singapur y disfruta del día a día del conjunto londinense.

SUPER 'caza' el momento en el que Mosquera vuela hacia el Arsenal FC / SD

Un anuncio que se demora

No obstante, el fichaje sigue sin anunciarse; aunque se prevé que se haga oficial en las próximas horas. Nueve días hace que Mosquera viajó a Londres y, desde entonces, le ha pasado de todo desde que dejó el Valencia y antes de un anuncio que aún no ha llegado. Fue cazado por SUPER en el aeropuerto, se filtró una imagen con la ropa del club inglés, no fue incluido en la convocatoria ‘gunner’ para la gira de Asia, finalmente viajó y se incorporó junto a sus nuevos compañeros y, ahora, ha sido sorprendido paseando por Singapur.

El jugador disfrutaba de un paseo junto al resto de españoles de la platilla del Arsenal, o al menos, algunos de ellos. En la imagen que compartió un seguidor del equipo en redes sociales se puede apreciar que Martín Zubimendi, David Raya y Kepa Arrizabalaga son los jugadores que acompañaban a Cristhian Mosquera durante su paseo por la ciudad en las horas libres de los futbolistas.