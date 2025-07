El Valencia CF prepara un nuevo ataque por Copete

El Valencia CF ha cerrado este jueves la operación Mosquera. Con todo atado desde hace semanas, la realidad es que todo se ha demorado más de lo previsto, pero nunca ha peligrado el cierre de la operación. Ahora es turno de atar cuanto antes al objetivo número uno en estos momentos para la defensa: Copete. El central del Mallorca es una de las peticiones de Corberán, quien había demandado un jugador de perfil zurdo, con buena salida y con un buen número de partidos en la máxima categoría. Además, a poder ser por la petición del club, con una ficha baja. Y Copete encaja dentro en ese contexto.

El futbolista no debería ser el único central en llegar a Mestalla. Sobre todo porque de inicio la idea era no contar con Eray Cömert. Pero viendo cómo trabaja Meriton todo apunta a que el suizo seguirá una vez cierre el mercado de fichajes como cuarto central y Diakhaby, Tárrega y Copete serán los tres que tendrá por delante. Una de las grandes peticiones del técnico era por otra parte tener al máximo número de fichajes posibles cerrados antes del inicio de la temporada. Primero para poder trabajar con ellos y en segundo lugar para empezar LaLiga con el mayor número de garantías y sumar puntos desde el inicio, algo que no se pudo lograr la campaña pasada.

Eray Cömert en el primer partido de pretemporada / VCF

Negociación con el Mallorca

En la negocación con el Mallorca, el Valencia empezó con una oferta a la baja, pero ya con el acuerdo con el futbolista bajo la manga. Eso es un paso importante, pero todavía queda lo más difícil: desbloquear las peticiones del cuadro balear. En un inicio, el club bermellón pedía cuatro 'kilos', pero el Valencia CF trató de hacer una oferta que permitiera al Mallorca mantener un porcentaje del futbolista o quedarse con un porcentaje de la futura venta. Esa oferta inicial fue rechazada por el cuadro de Palma, pero la sintonía no es mala entre ambos clubes y la entidad está poniendo facilidades para que todo llegue a buen puerto.

Amistoso del Mallorca

El defensa central, uno de los objetos de deseo del Valencia CF, no se vistió de corto en el encuentro amistoso contra la UE Sant Andreu, correspondiente a la primera prueba veraniega de los de Jagoba Arrasate. Con todo eso, el conjunto balear demuestra que no cuenta con el andaluz para la 25/26 y evidencia que no quiere poner en riesgo en forma de lesión una posible operación con el Valencia CF.

Ahora la pelota está en el tejado del Valencia CF. Si quiere cumplir con el deseo de Corberán deberá subir la oferta inicial enviada al Mallorca hace tan solo unos días. Eso llegará en las próximas horas y el deseo del técnico es poder contar cuanto antes con su tercer fichaje de la temporada después de la llegada de Raba y Julen Agirrezabala.