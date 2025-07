Copete no entrena a la espera de su traspaso

El Valencia CF hizo oficial en la jornada de ayer la venta de Cristhian Mosquera y desde entonces está acelerando en las operaciones que tiene 'guardadas' en un cajón. Una de ellas era la de Copete, futbolista del Mallorca y una de las peticiones de Corberán para el centro de la defensa. Eso sí, el técnico también ha pedido un esfuerzo extra por otro central y eso está por ver. En cualquier caso, en la operación Copete todo va encaminado a un acuerdo entre clubes y es que el Mallorca además está queriendo poner facilidades.

En lo económico ambas partes están en dos puntos distintos pero los puntos no están demasiado alejados. Menos aún tras la segunda propuesta enviada por el Valencia este pasado jueves por la noche. Por el momento, el club balear no está queriendo correr riesgos y la mejor prueba de ello es ver cómo el futbolista no participó en el primer amistoso de la pretemporada y tampoco ha entrenado junto con el resto de sus compañeros antes del stage del equipo en Austria.

El centrocampista del Athletic Club Mikel Jauregizar, y el defensa del Mallorca JosÉ Manuel Arias Copete, durante del partido de la jornada 27 de LaLiga este domingo en el estadio de San Mamés en Bilbao.-EFE/ Miguel Toña / Miguel Tona

Copete tenía claro desde hace meses que quería buscar una salida para contar con más minutos y sobre todo para sentirse importante. Y ahí apareció el Valencia, que salió a la 'caza' de algún central zurdo que apareciera en el mercado. Copete además encaja por perfil, demandado por Corberán en ese sentido, y por experiencia en Primera División, otra de las exigencias del técnico, quien quería algo más de experiencia. La figura del futbolista bermellón encaja además en lo económico. No es una gran inversión, aunque el Valencia CF deberá gastar más de lo previsto en un inicio, y su ficha es baja. Eso sí, en el Valencia se le subiría considerablemente con respecto a lo que cobra en Son Moix.

Centrales de Corberán

En estos momentos y ya sin Yarek ni Mosquera, el entrenador del Valencia solo cuenta con Diakhaby y Tárrega de los centrales que cien por cien cuentan para él de cara a la próxima temporada. Eso sí, Cömert es un futbolista al que no se le cierra la puerta si el ahorro de dinero sirve para reforzar otra posición y además porque su rendimiento en entrenamientos está siendo bueno. Está trabajando y tratando de ganarse la confianza del técnico. Y eso es algo que se valora. Caso totalmente distinto al de Cenk Ozkacar.

Tiempo para trabajar

Una de las peticiones del entrenador era poder contar con más fichajes para arrancar la temporada con ciertas garantías mínimas. Él entiende que el mercado cierra tarde y que algunas operaciones se harán con LaLiga empezada, pero al mismo tiempo pide al club un esfuerzo extra para contar con algunos de los futbolistas que necesita cuanto antes. Y en ese escenario estaba Copete. Operación que se podía cerrar y se espera cerrar próximamente y que dará al técnico una nueva herramienta de cara a la campaña que está por arrancar.