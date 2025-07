José Copete se despide del Mallorca: "Hoy me marcho, pero aquí siempre habrá un mallorquinista más"

José Copete se convirtió en nuevo futbolista del Valencia CF cerrando una etapa de tres temporadas en el Mallorca que le enriquecieron como jugador. El central dio el salto a la élite del fútbol español procedente de la Ponferradina y su llegada a la entidad de Mestalla se fraguó después de disputar un total de 85 partidos oficiales con los bermellones. Además, fue titular en la final de la Copa del Rey de 2024 entre el Mallorca y el Athletic Club, por lo que el andaluz se va de las Islas Baleares con la sensación de que ha crecido a todos los niveles y ha vivido experiencias inolvidables.

Es por ello que José Copete se despidió del cuadro bermellón mediante una carta en redes sociales. “Hoy cierro una etapa maravillosa de mi vida, con el corazón lleno de emociones y gratitud. Desde el primer día supe que esta experiencia sería única y no me equivoqué. Gracias al club por confiar en mí y darme la oportunidad de cumplir el sueño de jugar en la máxima categoría del fútbol español. A los entrenadores, todo el cuerpo técnico, fisios, utilleros, readaptadores, delegado… Gracias de corazón por hacerme sentir en casa desde el primer momento”, arranca una carta llena de agradecimiento hacia sus compañeros donde defiende que “siempre intenté estar a la altura de esta camiseta y representar con orgullo este escudo, que desde hoy llevaré siempre en el corazón".

Para finalizar, el defensa rememora uno de los días más especiales de su carrera: una final de Copa que, pese a la derrota en penaltis frente al Athletic Club, considera que reforzó el sentimiento y la unión entre el mallorquinismo. “No puedo despedirme sin recordar aquella final del 6 de abril en Sevilla. Aunque no ganamos el título, ganamos algo mucho más valioso: unión y mallorquinismo. Fue un momento histórico y me siento afortunado de haberlo vivido junto a vosotros. Hoy me marcho, pero aquí siempre habrá un mallorquinista más. Gracias por todo, Mallorca”, finaliza el escrito de un José Copete que ya se encuentra a las órdenes de Carlos Corberán sin olvidar cómo su etapa en Mallorca le ha permitido despertar el interés de la entidad de Mestalla.