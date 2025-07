Al Valencia le sale un competidor por Sadiq

El Valencia CF avanza poco a poco en el mercado de fichajes de verano 2025/26. El club blanquinegro ha cerrado la llegada de su tercer fichaje con la incorporación de José Copete desde el RCD Mallorca. Antes que el central ya aterrizaron en Mestalla tanto Julen Agirrezabala como Dani Raba. No obstante Carlos Corberán quiere más y aspira a tener más piezas en su plantilla, en concreto, dos centrocampistas, un defensa y un delantero principalmente.

En esa última posición el Valencia ya ha cubierto un puesto con el refuerzo de Raba, sin embargo, tan solo Hugo Duro le acompaña como '9' en el catálogo de ataque al que también se podría añadir puntualmente Diego López. Pocos efectivos después de la salida de un atacante de banda como Iván Jaime y, sobre todo, de las salidas de Rafa Mir y de Umar Sadiq.

Dani Raba en su debut con el Valencia CF / José Manuel López

La Real se lo piensa con Sadiq

Precisamente el nigeriano está siendo protagonista en los últimos días, copando las informaciones de mercado en San Sebastián. El Valencia esperaba unas mejores condiciones para la continuidad de Sadiq, esto es, cedido o con una inversión mínima con cláusulas que le pudieran dar dinero a la Real a futuro. Ahora bien todo ha dado un giro de 180º después de las declaraciones recientes del presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay en las que pone la salida de Sadiq en duda:

“La información que tengo de Sadiq es que ha entrenado muy bien, como todo el grupo que se ha quedado en Zubieta. Todos los días hemos hablado con Erik (Bretos) sobre cómo iban las sesiones de Zubieta, y Sadiq lo está haciendo muy bien. Veremos. Yo no descartaría que Sadiq esté aquí esta temporada. Creo que he sido claro. Si aquellos jugadores que están en el grupo de futbolistas que nos interesan que vengan puede hacerse, vendrán. Si no, sentimos que tenemos una buena plantilla y buenos jugadores, también que podemos alcanzar los objetivos con los futbolistas que tenemos.

El mercado dirá, puesto que las palabras de Aperribay también pueden ser para presionar a los clubes interesados, que cada día van creciendo y uniéndose al Valencia CF en la lista de pretendientes del nigeriano, por el que la Real Sociedad pagó unos 30 millones de euros a la UD Almería.

Umar Sadiq, en su paso por el Valencia CF / VCF Media

Nuevo interesado en el fichaje de Sadiq

Mientras tanto Umar Sadiq espera noticias y trabaja normalmente con el resto de la plantilla de la Real Sociedad. Aunque su situación ha variado ligeramente, no se descarta que conforme avance el mercado de verano puede salir de la entidad 'txuri urdin'.

En LaLiga están muy atentos a lo que pueda ocurrir con Sadiq. De hecho muy cerquita de San Sebastián. Onda Vasca ha informado del interés del Deportivo Alavés por hacerse con los servicios del delantero nigeriano. Los vitorianos se han embolsado una buena cantidad de dinero con la venta de Panichelli, puesto que el Estrasburgo ha pagado más de 16 millones por una de las sensaciones en LaLiga Hypermotion el pasado curso.

Así pues es una obviedad que el Alavés tiene margen económico y necesidad en la delantera como para fijarse en Sadiq. De hecho Mariano está ejercitándose con el conjunto babazorro, aunque su continuidad no está asegurada. El dominicano fue protagonista en el amistoso entre el Alavés y el Castellón con un doblete con el que quiere ganarse el puesto.