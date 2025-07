Posible cambio de estadio para el Barcelona - Valencia

El FC Barcelona está trabajando para poder disputar su primer partido como local en el Spotify Camp Nou tras la imposibilidad para obtener el permiso de ocupación para jugar el Joan Gamper allí. Su primer partido como local será el fin de semana del 13-14 de septiembre contra el Valencia CF y, aunque su intención es que se dispute en el feudo culé, según Sport, podría trasladarse al Estadi Johan Cruyff, donde actúal el filial barcelonista como local.

Montjuïc, ocupado

El equipo blaugrana utilizó el Estadio Olímpico Lluís Companys para jugar sus partidos durante la pasada campaña, pero para el partido contra el Valencia será imposible usarlo porque está ocupado por el concierto de Post Malone. El traslado al Johan Cruyff conllevaría grandes pérdidas económicas al Barça, pues su aforo es de 6.000 personas, mucho menor que las casi 50.000 personas que pueden entrar en Montjuïc o las 105.000 que podrían hacer lo propio cuando terminen las reformas en el Camp Nou.

No obstante, el FC Barcelona sigue confiando en poder volver al Camp Nou para el estreno liguero, aunque sea con un aforo reducido. Para el Gamper estaba previsto que pudiesen ingresar 30.000 personas al estadio y, aunque finalmente no se puede disputar allí, el deseo del cuadro catalán es que contra el Valencia CF sí puedan hacerlo. En el caso de que no llegasen los permisos para el encuentro contra el equipo valencianista, los azulgrana volverán a Montjuïc tras esa jornada.

Una imagen de las obras de nuevo Camp Nou. / FC

La Champions, un problema mayor

En La Liga se puede cambiar de estadio local sin mucho problema; sin embargo, en Champions League las normas son diferentes. En la máxima competición continental, la UEFA obliga a disputar todos los partidos de la primera fase en una misma sede, así que, si el Barcelona no recibe los permisos antes de su estreno europeo, no podrían trasladarse a otro estadio hasta las eliminatorias. Joan Laporta ya habría solicitado no debutar en Europa hasta la segunda jornada de la fase liga.