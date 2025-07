Contratiempo en la portería del Valencia CF: Dimitrievski, lesionado

El mercado del Valencia CF tiene muchos frentes abiertos y tareas pendientes por resolver. Corberán exige subir el nivel de todas sus líneas, aunque bajo palos cubrió y resolvió la salida de Mamardashvili con la llegada de Julen Agirrezabala: meta que no arrastra temporadas sobresalientes como el georgiano, pero que apunta a ser un seguro bajo los palos de Mestalla. Sin embargo, en el Valencia hay 'caso Dimitrievski'.

El arquero duda sobre su continuidad al no tener garantizada la titularidad y al sentir que desde el club no lo ven como un hombre importante en la portería. De hecho, el pasado verano firmó como agente libre ante la previsión de que Mamardashvili fuera vendido, pero que el Liverpool quisiese cederlo una temporada en el Valencia trastocó unos planes que, un año después, siguen siendo insatisfactorios. No obstante, durante esta pretemporada está demostrando que pondrá en dificultades a Corberán a la hora de elegir a su portero, pero Stole, debido a un contratiempo, tendrá que esperar.

Según informó el Valencia CF en un comunicado, Dimitrievski sufre un traumatismo en el hombro izquierdo que le apartará de los terrenos de juego durante un periodo no especificado por el club, pero que le llevará a tener un tratamiento médico, de fisioterapia y de readaptación hasta su reincorporación con el grupo. Sin duda, un revés para un portero que, por segunda vez consecutiva, no está viviendo un verano sencillo, pero que, ya sea con trabajo o con una aventura lejos de València, volverá a demostrar sus cualidades bajo palos.