Corberán vuelve a desconvocar a Cenk, Guillamón y Canós

Con la tercera prueba de esta pretemporada del Valencia CF, el conjunto liderado por Carlos Corberán asume un partido complicado ante un rival histórico: Olympique de Marsella. Lejos queda aquella hazaña del 2003, en la que el club valencianista, liderado por Rafa Benítez, se impuso al conjunto francés por 2 goles a 0 en el estadio Ullevi de Göteborg en la final de la UEFA Europa League.

Once del Valencia CF en la final de Europa League de 2003 frente al Olympique de Marsella / SD

Aunque a día de hoy ambos clubes mantienen cierta relación, puesto que el que fuera ojeador del Valencia CF en el único período exitoso de Meriton Holdings, Pablo Longoría, a día de hoy es el presidente de todo un grande del fútbol francés. A pesar de que llegó como Director Deportivo, en 2021 consiguió un meritorio ascenso para ser el presidente del Olympique.

De aquel Valencia que, de la mano de Marcelino García Toral, Mateu Alemany y Pablo Longoria, pugnaba por cotas altas en LaLiga queda muy poco rastro. Sin embargo, el suspiro del club es pelear por aspiraciones superiores a la de la permanencia en Primera División. Para ello pretende confeccionar una plantilla competitiva y dar salida a los que no entran en los planes de Corberán, siendo Cenk, Guillamón y Tenés los jugadores a los que se les busca un futuro lejos de Mestalla.

Marcelino, Longoria y Matey Alemany en el Valencia CF / Ignacio Hernández

Los tres no se han subido al bus para el partido que se jugará en Tarragona frente al Olympique de Marsella. El caso de Cenk es claro: el jugador salió cedido al Real Valladolid para que contara con minutos, pero no ha llegado a ser titular en el que ha sido el segundo peor equipo de la historia de LaLiga. Además, con el reciente fichaje de Copete, no tiene cabida en el esquema de Corberán.

Guillamón y Cenk no entran en los planes de Carlos Corberán, los dos se quedaron fuera de la convocatoria en el primer amistoso / JM LOPEZ

Ni Tenés ni Guillamón han recuperado sensaciones

En cuanto a Hugo Guillamón, el centrocampista formado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna ha ido de más a menos, sin olvidar su notable rendimiento como pivote durante la etapa de José Bordalás como entrenador del Valencia. A partir de ahí, el jugador ha ido perdiendo protagonismo y con Corberán no ha recuperado su sitio en el once ante la presencia de Javi Guerra y Pepelu, por lo que deberá buscar una salida en las próximas fechas.

Mientras, la situación de Tenés es delicada, puesto que desde la llegada de Corberán sus minutos han disminuido, aunque bien es cierto que desde la temporada pasada el jugador tenía una molestia que terminó con una intervención quirúrgica. Por ello, el jugador ha tenido un margen para preparar esta pretemporada y, a diferencia de los dos jugadores, ha contado con minutos esta temporada. Aun así, como recoge la portada de hoy de SUPER, el perfil demandado por el técnico es otro: extremos veloces y habilidosos.