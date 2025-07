Mensaje claro de Corberán al vestuario

El técnico del Valencia CF es desde que llegó una persona directa, honesta con los jugadores y que no se anda con rodeos. En esa comunicación es también clave un cuerpo técnico que también tiene mucha comunicación con los jugadores y que se preocupan por el sentir de un grupo que es consciente de en qué punto está el equipo. Se necesitan muchos fichajes, hay futbolistas con su futuro en el aire y a un mes para el cierre de mercado todavía quedan muchas entradas y salidas. Para eso es clave la velocidad con la que trabaje el CEO de fútbol y la dirección deportiva encabezada por Corona. Por eso, el técnico deja claro en su toma de decisiones qué jugadores con los que no contaba a priori no hay problema en que finalmente se puedan quedar y qué futbolistas tienen la puerta abierta de cara al próximo curso. Ahí entran algunos casos como Cenk Ozkacar, Hugo Guillamón y el último en sumarse ha sido Sergi Canós, quien participó en los dos primeros compromisos pero ya no estuvo ante el Olympique de Marsella.

Uno de los motivos por los que Corberán quería fichajes antes del inicio de temporada es por ese objetivo de trabajar con su plantilla cuanto antes. En especial, lógicamente, con los jugadores que va a poner sobre el verde una vez arranque la temporada. Por eso el once titular contra el Olympique de Marsella fue tan titular y con la sensación de ser ese que, salvo ligeros cambios, puede empezar la temporada contra la Real Sociedad en la primera jornada.

Corberán en el partido amistoso contra el Leganés. / Germán Caballero

El único que parte con pocas opciones de ser titular es Eray Cömert, pero era de lo poco que tenía el técnico teniendo en cuenta que Cenk no cuenta y Copete solo llevaba 24 horas en València. De esta manera, el once fue el siguiente: Julen Agirrezabala, Foulquier, Tárrega, Cömert, Gayà, Pepelu, Diego López, Javi Guerra, Dani Raba, Rioja y Hugo Duro. Ese era el once tipo del entrenador la temporada pasada cambiando Julen Agirrezabala por Mamardashvili, Cömert por Mosquera, Pepelu por Barrenechea y Raba por Almeida.

Julen Agirrezabala jugando con el Valencia frente al Olympique de Marsella en pretemporada / EFE

Fichajes a la espera

El entrenador sabe que la figura del delantero está muy cogida con pinzas con Hugo Duro como único 'superviviente' y por eso reclama más esfuerzos en esa parcela. El próximo en llegar puede ser Iván Azón, quien se mantiene a la espera sabiendo que saldrá del Como pero con la posibilidad de elegir entre muchos destinos. Eso sí, el Valencia es el primero en esa lista y no precisamente por el tema económico, sino por la sintonía con Corberán y con la posibilidad de contar con más minutos que en otros clubes.

La llegada de Azón, eso sí, no descarta la llegada de otro futbolista para la punta de lanza, ya que el entrenador ha pedido dos refuerzos para contar con las dos plazas que tenía ocupadas con Sadiq y Rafa Mir hasta hace solo unos meses. El propio nigeriano está en la lista de posibles, pero si finalmente aterriza en Valencia CF sería en un contexto de mercado largo.