El Valencia rechaza una tercera oferta por César Tárrega

El Valencia CF ya ha dicho "no" a tres ofertas por César Tárrega. El club ha rechazado una tercera oferta por el central. Según ha podido saber SUPER, la entidad de Mestalla ya ha descartado durante el mercado de verano tres propuestas por escrito de tres equipos diferentes del fútbol europeo: la ya sabida del Bologna italiano, una de un club de la Premier League inglesa desvelada por Radio Valencia y otra importante en lo económico, según ha confirmado este periódico, de otro equipo italiano de la Serie-A. Tres en total. Todas rechazadas.

Y es que el Valencia no contempla la venta de César Tárrega. Para el club es intransferible. El internacional sub-21 está llamado a ser el jefe de la defensa con el traspaso de Cristhian Mosquera al Arsenal. La prioridad de la entidad de Mestalla es asegurarse la continuidad del central de 23 años, con contrato hasta el próximo 30 de junio de 2028. La sintonía entre las dos partes es buena, pero de momento no hay acuerdo. La primera oferta de renovación del club fue insuficiente y todavía existen demasiadas diferencias. El club y los agentes del jugador mantienen una negociación abierta a la espera de alcanzar un acuerdo que no parece inminente.

Prioridad renovar

Lo que sí está claro es quela predisposición de las dos partes es máxima. El Valencia quiere renovar a César y el jugador solo piensa en quedarse, como dejó claro su agente en la reunión con el CEO de Fútbol Ron Gourlay en las oficinas del club: "Nadie duda del valencianismo de César, está fenomenal en Valencia. Lleva dos años muy buenos, debe seguir así, comprometido y creciendo". Fede Marco ya advirtió que hay clubes que se han interesado por él. "Es un jugador joven, con mucho potencial, con grandes cualidades defensivas y que llama la atención de muchos equipos", explicó.

Cada vez más 'novias'

Tárrega cada vez tiene más 'novias' en el mercado internacional. Su explosión en el Valencia (primero con Rubén Baraja y en su segunda etapa con Carlos Corberán) unido a su participación en el Europeo Sub-21 con la selección española (titular para Santi Denia y MVP incluido en el partido inaugural) han convertido a César durante los últimos meses en objeto de deseo de cada vez más secretarías técnicas europeas. Son muchos los equipos que se han interesado por su situación, aunque de momento solo tres clubes han presentado ofertas formalmente. Las tres rechazadas.