Corberán contacta con Cyle Larin

El Valencia CF está totalmente enfocado en la reconstrucción de la delantera. Después de descartar el fichaje del mediocentro uruguayo Nico Fonseca, los esfuerzos tanto del entrenador como de la dirección deportiva se centran en el ataque. Según informa 'Diario de Mallorca' y ha podido confirmar Superdeporte, Carlos Corberán ha llamado hace unos días al punta del Mallorca Cyle Larin. El canadiense de 30 años, cuyo nombre empezó a tomar cuerpo una vez que el Mallorca lo ofreció en la negociación por José Copete, encaja en lo que busca el técnico para dotar de dinamismo y alternativas a un '9' más de área como es Hugo Duro. Eso sí, el principal obstáculo que surge en el camino entre Larin y el Valencia es el económico. El futbolista debería estar dispuesto a poner de su parte para poder cumplir con lo que ahora más desea: jugar la campaña 2025/26 en el conjunto de Mestalla.

El Mallorca no lo regala

El Mallorca, por su parte, tiene claro que no va a regalar a Larin y pretende recuperar la inversión que realizó por él hace dos temporadas, cuando pagó cerca de ocho millones por su traspaso procedente del Valladolid. El ariete, que regresó de sus vacaciones el 25 de julio tras participar con Canadá en la Copa Oro de la CONCACAF, no le ha presentado ninguna propuesta concreta al club, de ahí que tuviera que viajar a la concentración de pretemporada con el resto de la plantilla a Bad Häring (Austria).

El entrenador bermellón, Jagoba Arrasate, tampoco disimula cuando se le pregunta por las ganas de salir de Larin. "He hablado con él y está abierto a esa posibilidad siempre y cuando sea bueno para las tres partes", desveló a Diario de Mallorca este pasado martes.

El Mallorca le ha puesto precio a Larin. El club bermellón está dispuesto a ceder al delantero la próxima temporada por una cifra cercana al millón de euros, más bonus por objetivos de rendimiento, siempre y cuando el club que le contrate se haga cargo del cien por cien de la ficha, que ronda los dos millones netos por temporada. La dirección deportiva de Pablo Ortells tiene un problema con el delantero canadiense, que quiere marcharse a toda costa de Son Moix para recalar en otro equipo de la Liga española.

Sin embargo, su cartel no es el más atractivo por su elevado coste y su alto salario, que impiden que clubes de la clase media hacia abajo presenten propuestas para contratarle. Además, viene de una temporada en la que apenas anotó siete goles -pichichi junto a Muriqi-. De ahí que el dirigente castellonense haya cambiado de opinión y acepte que salga en calidad de préstamo, siempre y cuando el Mallorca reciba una compensación y, además, no tenga que asumir su salario. Estas son las condiciones que tiene sobre la mesa el Valencia, que busca un atacante del perfil del internacional, con contrato hasta 2027. De hecho, el técnico de los de Mestalla, Carlos Corberán, ya ha conversado con el futbolista para conocer sus intenciones.

Larin quiere salir del Mallorca

Cyle Larin, autor de 18 goles en 86 en Primera división con las camisetas del Valladolid y el Mallorca, no está cómodo con su actual situación. En Palma tiene contrato hasta 2028, quiere un nuevo destino. El delantero siente que no ha encajado en la entidad ni ha conectado con sus dirigentes. No obstante, su deseo es no irse de España, algo que también dificulta una solución al conflicto y que va más allá de que su rendimiento deportivo no haya sido el esperado en sus dos temporadas como bermellón. A falta de un mes para que se cierre el mercado, el escenario es imprevisible, pero en el caso de que se quedara sería difícil reconducir su relación con la afición de Son Moix. Siempre ha sido siempre tensa, aunque hubo un breve oasis durante un par de partidos en los que llegó a ser ovacionado. No obstante, el último partido del curso en casa hizo saltar todo por los aires.

Sus gestos hacia la grada cuando el equipo, de capa caída, decía adiós a Europa perdiendo ante el Getafe, encendieron una mecha que estalló tras marcar gol y mandar callar al fondo Sur. En aquel momento, los cánticos de "Larin, vete ya" hicieron acto de presencia, dejando claro que el atacante cruzó una línea que tiene difícil vuelta atrás.

La pelota está por el momento en el tejado de Larin. Será un juego de paciencia, pero el propio Larin ya lo vivió para forzar su fichaje por el Mallorca. Con el Valladolid descendido, el futbolista no se incorporó a la pretemporada por diversos temas burocráticos. Precisamente por este motivo, el futbolista llegó a la isla muy fuera de forma y tardó varias semanas en estar disponible al 100 % para Javier Aguirre, que semana tras semana fue actualizando su mejoría física.

En aquella primera temporada, el canadiense decepcionó, anotando tan solo tres goles en Liga –más cuatro en Copa del Rey–, aunque esta pasada elevó sus guarismos hasta los siete.

Sin embargo, tanto el club como la afición esperaban mucho más de él y su salida, antes de que se cierre el mercado a final de agosto, parece la mejor de las soluciones.