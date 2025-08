Cañizares lanza un serio aviso a Corberán por la gestión de Meriton

En declaraciones al programa La Pizarra de Quintana de Radio MARCA, la leyenda del Valencia CF, Santiago Cañizares, no se mordió la lengua al valorar la situación que vive el nuevo entrenador del club, Carlos Corberán. Aunque celebró su fichaje ("menos mal que se acertó"), también lanzó una advertencia muy clara: "Aquí ha habido muchos entrenadores que se han quedado, perdón por la expresión, en pelotas".

Santi Cañizares / JM López

"Cualquier reunión puede olvidarse al día siguiente"

Para Cañizares, el problema estructural del Valencia CF reside en la incoherencia entre lo que se promete y lo que finalmente se cumple. “Cualquier reunión es susceptible de olvido a la mañana siguiente”, afirmó. Esta dinámica, según el exfutbolista, ha desgastado a varios entrenadores en las últimas temporadas, especialmente en los mercados de fichajes, donde el club parece funcionar con una lentitud desesperante debido a la falta de implicación desde Singapur.

"Cuando están de acuerdo aquí en Valencia para hacer una operación, se traslada a Singapur, y allí el papel se hace viejo porque o no atienden o dicen ‘sí, pero por la mitad’", denunció Cañizares. Según su visión, esa falta de agilidad y compromiso mina la credibilidad del proyecto y desilusiona a los técnicos.

El precedente de Prandelli y las cláusulas anticrisis

Cañizares recordó también el caso de Cesare Prandelli, quien en diciembre de 2016 dimitió tras no recibir los refuerzos prometidos. Ese episodio marcó un antes y un después: “El Valencia dijo ‘qué imagen hemos dado’. ¿Y qué hizo? A partir de entonces, a todos los entrenadores les pusieron una cláusula para que, si se querían ir, tuvieran que pagar”. Un intento, según él, de cubrirse ante las promesas incumplidas que el propio club perpetúa.

Cesare Prandelli, en una rueda de prensa en su etapa en el banquillo del Valencia. / SD

El exportero mencionó otros casos como el de Javi Gracia, que quiso abandonar el club poco después de llegar, pero no pudo romper el contrato sin abonar una indemnización. También se refirió a Bordalás: “Le preguntas cuántas cosas de las que le prometieron cumplieron y te dice ‘entre una y ninguna".

Cañizares fue especialmente crítico con el propietario Peter Lim y con la actitud del club en el caso reciente del frustrado fichaje de Nicolás Fonseca. Aunque desde Valencia se argumentó un problema con el ‘fair play’ financiero, Cañizares se mostró escéptico: “Estoy casi en condiciones de asegurar que no es una cuestión de límite salarial, sino de pereza del dueño por gastar dinero y hacer un equipo competitivo”.

Nicolás Fonseca en Club León / Club León

Dardos a Ron Gourlay

Por último, Cañizares ironizó sobre los méritos del nuevo CEO de Fútbol del club, Ron Gourlay, cuya trayectoria en el West Bromwich Albion ha sido utilizada como carta de presentación. "Me tomo un café con un director deportivo con experiencia en Europa y me dice que ha hablado varias veces con el West Brom y no le conoce. Esto no me lo invento yo", comentó.

Copete, presentado como nuevo jugador del Valencia CF / Germán Caballero

Cañizares terminó su intervención con una reflexión lapidaria sobre la situación del club: “Todo esto es de ciencia ficción”. Sus palabras, más allá del análisis deportivo, dejan en evidencia la falta de credibilidad institucional que rodea al Valencia CF en cada nuevo proyecto.