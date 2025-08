Javi Gracia: "Confié en Anil Murthy, me sentí traicionado"

Javi Gracia tan solo estuvo a los mandos del banquillo del Valencia CF durante la temporada 2020/21. Sin embargo, permanecer poco tiempo en la ciudad del Turia no impidió que el de Pamplona viviese una especie de infierno en la entidad valencianista, según ha explicado en una entrevista con Radio Marca. Los 'encontronazos' con Anil Murthy, las importantes ventas que se llevaron a cabo en verano y la falta de refuerzos sentenciaron a Gracia, quien en los años siguientes emprendió diferentes aventuras en Qatar e Inglaterra.

Javi Gracia, en su etapa con el Valencia CF / VCF

Accidentado desde el comienzo

Fue una etapa muy complicada desde el propio comienzo. Javi Gracia aterrizó en València en plena desescalada por la pandemia, lo que provocó que no pudiesen entrenar "apenas". Además, el entrenador ha señalado los impagos que estaban sufriendo los jugadores de la plantilla: "Empecé con problemas porque, cuando llegué, los jugadores me decían que no habían cobrado", ha declarado.

Además, el verano de 2020 constituyó uno de los mercados más fatídicos de la historia de Meriton, pues se produjeron ventas y algunos 'regalos' de jugadores clave en el once titular. "Cuando llegué salieron Parejo, Kondogbia, Rodrigo Moreno y varios jugadores más. Me dijeron que no me preocupara, que iban a traer un centrocampista. Hablé con Capoue, que estaba dispuesto a venir a España, pero lo dejaron tirado", ha confirmado el técnico.

Su deseo de salir antes de comenzar la temporada

Las diferentes falsas promesas terminaron en diversos choques con la directiva. Javi Gracia ha admitido que confió mucho en la palabra de Anil Murthy y que se sintió "traicionado" por el presidente de la entidad. Además, ha comentado las dificultades que le pusieron para abandonar el equipo al comienzo de su etapa: "Puse mi cargo a disposición del club, pero me pusieron muchas dificultades. Lo que no podía era sentirme engañado y encima pagar tres veces mi contrato".

Su relación con Anil Murthy estaba muy deteriorada, hasta el punto de decir que el presidente le "hacía la vida imposible" y que el exdirectivo valencianista se reunía con diferentes entrenadores para intentar que se marchase. Sin embargo, el entrenador ha dejado claro que, a pesar de su mala experiencia, su postura hacia el club y la afición es positiva: "Hago una gran distinción entre el responsable del Valencia en ese momento, porque al dueño ni siquiera lo conocí, y lo que representan los jugadores o los trabajadores. Son cosas de otro nivel, como bien indica su historia".