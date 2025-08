Aviso serio desde Alemania: El Valencia de Corberán pide refuerzos a gritos

Paso atrás del Valencia CF en la pretemporada. El equipo de Corberán no se pareció en nada al que días atrás plantó cara al Olympique de Marsella de Champions. Y eso que el técnico repitió el bloque titular (sin César Tárrega y Copete) llamado a arrancar la temporada contra la Real Sociedad el 16 de agosto en Mestalla. Las sensaciones positivas de Tarragona se volvieron negativas en Alemania. El conjunto blanquinegro hizo mal muchas cosas que había hecho bien en el Nou Estadi y sacó a relucir sus carencias en el campo y en los despachos a los ojos de toda Europa. Sin fichajes es imposible. Quedan dos semanas para el debut liguero y al técnico le siguen faltandos dos delanteros, dos mediocentros, un extremo y un lateral derecho como mínimo sin tener en cuenta las posible salidas. Cada día hay más urgencias por fichar y cada vez queda menos tiempo. Meriton en estado puro.

Todo salió mal en el verde. Empezando por la salida de balón. No hubo forma de salir con claridad desde atrás. Ni con Pepelu como tercer central ni con una versión más espesa de Javi Guerra. Fue un Valencia plano. Ordenado y bien plantado en el campo, pero sin la intensidad y la velocidad en la circulación de balón necesaria para generar ventajas. El ritmo de juego fue más que bajo. Solo Dani Raba escapó del juego previsible del equipo con más chispazos de calidad como los del amistoso contra el OM. El cántabro, asentado como segundo delantero con libertad de movimientos, fue el único elemento desequilibrante del primer tiempo. Empezando y acabando jugadas con disparos desde la frontal. Su mejor acción llegó con un caño en la medular y una apertura a la derecha que Rioja no supo aprovechar. El portero germano Nicolas Moritz ni siquiera necesitó intervenir. Hugo Duro fue una isla. El Valencia no mordió en ataque.

Tampoco en fase defensiva. El gol de Hack con el que el Gladbach se adelentó el marcador llegó como consecuencia de la mala acción defensiva en un desplazamiento frotal largo. A Diakhaby, a Pepelu y sobre todo a Cömert les faltó contundencia a la hora de despejar el balón. El suizo estuvo demasiado blando en el área y no aprovechó la oportunidad que Corberán le dio en el once titular. El castigo fue el primer gol en contra de los germanos. Por si fuera poco, el equipo también sufrió a balón parado en unos primeros 45 minutos con más sombras que luces que invita a multiplicar el trabajo en la ciudad deportiva de Paterna y a acelerar el mercado de fichajes de una vez por todas. El equipo pide refuerzos a gritos.

Hugo Duro tuvo la oportunidad de cambiar el rumbo del partido nada más comenzar la segunda parte con un disparo desde la frontal a pase de Diego López, pero la desaprovechó. El '9' perdonó. El Monchengladbach, no. Foulquier llegó tarde a tapar un centro de la defensa y atropelló al delantero germano dentro del área. Penalti de libro que marcó Diks. Diego López tuvo la oportunidad de recortar distancias, pero se durmió en su mano a mano con Moritz. El partido tampoco sirvió para reivindicar a futbolistas cuyo futuro está en el aire como André Almeida o Fran Pérez. Ninguno de los dos se ganó el puesto.

Debut de Copete y Aimar Blázquez

La única nota positiva fue el debut de Copete en el costado izquierdo de la defensa, el estreno del joven delantero de la Academia Aimar Blázquez y el desparpajo una vez más de Pablo López. Es una mala señal que los canteranos sean los mejores del partido. Pasó contra el Castellón y el Leganés y volvió a suceder ante el Gladbach. El entrenador está preocupado. Los jugadores y la afición, también. Ron Gourlay y Miguel Ángel Corona también deberían estarlo. Faltan catorce días para debutar en LaLiga y el Valencia está por hacer.

FICHA TÉCNICA

Borussia Monchengladbach: Nicolas; Chiaroda, Diks, Stöger, Honorat, Tabakovic, Sander, Netz, Hack, Reitz y Elvedi.

Valencia CF: Agirrezabala; Foulquier, Cömert, Diakhaby, Gayà; Guerra, Pepelu; Diego López, Raba, Rioja y Hugo Duro. También jugaron: Tárrega, Jesús Vázquez, Almeida, Copete, Pablo López, Fran Pérez, Aimar Blázquez, Lucas Núñez, Rubo Iranzo, Rivero, Gurendal.

Goles: 1-0, min. 16, Hack. 2-0, min. 50, Diks (p.).

Árbitro: Robin Braun. Amonestó a Foulquier y a Rubo Iranzo.

Estadio: Borussia Park.