José Copete cumple en su debut con el Valencia CF

José Copete ha disputado hoy su primer partido como futbolista del Valencia CF. Lo ha hecho ante el Borussia Mönchengladbach, en un encuentro en el que saltó al campo en el minuto 60 cuando el equipo había encajado dos goles y había dado la sensación de ser frágiles en defensa. Con su entrada, los de Corberán adelantaron líneas y dominaron con balón, aunque sin lograr acercarse en el marcador. Sin duda, lo más destacado de su debut han sido los destellos de liderazgo que ha dejado desde el principio, intentando mandar y ordenar a sus compañeros desde su posición.

Carácter para la defensa

Y es que, muy pendiente de situar la línea defensiva y estar coordinado con sus compañeros, el sevillano pidió el esférico para intentar avanzar desde la posesión y no paró de hablar a sus compañeros, haciéndose notar sobre el terreno de juego. El exfutbolista del Mallorca compartió zaga central con César Tárrega, en la que podría ser la pareja de centrales del Valencia CF de cara al nuevo curso, y trató de ordenar al equipo mediante constantes señas con los brazos. En cualquier caso, no tomó riesgos a la hora de sacar el balón jugado, y no dudó en despejar los balones divididos en campo propio.

Sintonía con Tárrega

El encuentro, con la ventaja de dos goles a favor de los alemanes, llevó al equipo 'che' a plantear una defensa más adelantada, con la confianza en Tárrega y Copete para que ganen duelos aéreos en los balones largos del rival, que trataba de encontrar la espalda de la zaga valencianista. En estas acciones, tanto el de Aldaia como el de Écija estuvieron correctos en la anticipación, con la agresividad al corte que caracteriza a ambos.

José Copete en su oficialización con el club / Valenica CF

De momento, el debut del reciente fichaje procedente del RCD Mallorca empieza a dar señas de lo que puede significar su llegada al equipo, pero tampoco se pueden sacar conclusiones prematuras. La realidad es que, desde su entrada, el Gladbach no se prodigó mucho en ataque y el defensor de 25 años no tuvo complicaciones serias. Habrá que esperar al siguiente partido, el sábado ante el Torino, para ver si, por lo menos, es titular en la previa al inicio de LaLiga EA Sports.