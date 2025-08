Operación salida del Valencia: Diferencias en el 'caso Hugo Guillamón'

El Valencia CF tiene muchos frentes abiertos en su confección de plantilla 25/26 tanto en el capítulo de altas como de bajas. Carlos Corberán sigue esperando la llegada de dos delanteros, dos mediocentros, un extremo y un lateral derecho como minímo a la espera de que se produzcan más salidas como las de Fran Pérez o André Almeida. También está prácticamente todo por hacer en la 'operación salida'. Uno de las patatas calientes de este final de mercado será Hugo Guillamón.

El mediocentro no entra en los planes del entrenador. Así se lo comunicó al técnico al futbolista y el club a sus agentes. El jugador se ha quedado fuera de las convocatorias de los cuatro primeros amistosos de la pretemporada y no ha disputado ningún minuto. El de l'Eliana no cuenta para Corberán. El problema es que el jugador acaba contrato en el 30 de junio de 2026. El club comunicó en su día a los agentes del futbolista que lo mejor era que se busque una salida. Sin embargo, no es fácil.

Las dos partes se han reunido en los últimos días en busca de una solución, pero de momento no hay acuerdo. El Valencia le ofrece la carta de libertad pagándole una cantidad del contrato del año de contrato que le resta, tal y como adelantó 'Tribuna Deportiva' y ha podido confirmar SUPER de fuentes de la negociación. Sin embargo, esa cantidad económica es insuficiente para el jugador. Hugo tiene un contrato firmado y reclama (está en todo su derecho) una porcentaje mayor del año de salario que le resta. Las diferencias entre las dos partes son significativas. El 'caso Guillamón' necesita una solución. Al igual que el resto de descartes: Sergi Canós y Cenk Özkacar.