El Valencia CF abre una nueva sede en Arabia Saudí

El Valencia CF cuenta con distintos clubes y academias por todo el mundo. En América, Asia y Europa, la presencia de la entidad valencianista se puede sentir muy presente y ha sido la propia página oficial de la entidad la que ha anunciado un acuerdo para continuar con su apuesta en la zona asiática. Se ha renovado la vinculación con The Bridge SC como partner técnico en Jordania y además ha extendido su actividad a Arabia Saudí.

Precisamente en los últimos meses, el Valencia CF ha estado hablando con varios clubes de Arabia Saudí y con jugadores que participan en la primera división de este país para tratar de acometer alguna operación en vistas a la primera plantilla. Como desveló Superdeporte, el club tiene en su lista a varios jugadores y Ron Gourlay ha llamado a la puerta de algunas entidades para saber si alguno de esos nombres podría llegar a Mestalla en calidad de cedido. Ahora, la entidad alcanza un acuerdo deportivo para extender su marca en Arabia Saudí para ayudar al progreso del fútbol en un país que en la última década ha sufrido un avance importantísimo en el deporte rey.

Comunicado oficial de la entidad

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para renovar su vinculación con The Bridge SC como partner técnico de este Club ubicado en Jordania con el que el Valencia CF empezó a colaborar hace dos temporadas y que en este tiempo ha extendido su actividad también a Arabia Saudí.

El acuerdo permite al The Bridge SC crecer de la mano de la Academia del Valencia CF como partner metodológico para ayudar al progreso del fútbol en un país en el que este deporte despierta un interés creciente y en el que la Selección Nacional de Jordania se ha clasificado para la Copa del Mundo 2026 por primera vez en su historia.

Valenciacf acuerdo / Valencia CF

“Es una gran noticia poder continuar trabajando con el Valencia CF y renovar esta vinculación como technical partner” explica Andrés Beroiz, Director de The Bridge SC Jordania, academia de alto rendimiento fundada en Amman en 2021.

“Significa mucho para nosotros porque el trabajo que estamos haciendo de forma conjunta y las oportunidades que bridamos a nuestros jugadores son excepcionales” señala Andrés.

Expansión a arabia saudí

En este tiempo la vinculación con el Valencia CF se ha fortalecido con distintos VCF Camps, la visita de técnicos de la Academia VCF en Jordania y con la presencia de The Bridge SC en las dos últimas ediciones de la VCF Academy World Cup, en la última de ellas con dos equipos The Bridge SC Jordan y The Bridge SC Arabia Saudi, donde han iniciado su actividad en este 2025.

“Este 2025 ha sido importante para The Bridge SC porque hemos tenido la oportunidad de iniciar nuestro nuevo proyecto en Arabia Saudí” indica Iván Beroiz, Director de The Bridge SC Riad que arrancó el pasado mes de febrero.

“Empezamos con un VCF Camp con más de 60 jugadores, y la primera idea era iniciar el programa fijo en septiembre de 2025, pero gracias a la buena acogida con jugadores y familiares decidimos adelantarlo”.

Recientemente un grupo de más de 60 jugadores de The Bridge SC Jordania y The Bridge SC Arabia Saudí disfrutaron en la Ciutat Esportiva del Valencia CF dentro de su Spanish Tour.

Una parte de ellos participaron en la VCF Academy World Cup junto al resto de equipos U12 de los VCF Academy Programs de América, Asia y Europa, y otro grupo U16 realizó una completa Training Experience con distintos entrenamientos y partidos.

“Para los jugadores es emocionante poder entrenar en las instalaciones del Valencia CF entrenando con los técnicos de la Academia VCF. Queremos agradecer a las familias que nos apoyan y confían en nosotros en Jordania y ahora también en Arabia Saudí” concluye Andrés Beroiz.