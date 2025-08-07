Santamaría 'conoce' a Gourlay y Corberán y ya entrena en Paterna

Baptiste Santamaría ya es nuevo jugador del Valencia CF. Así lo anunció el club en un comunicado oficial. El pivote francés del Rennes ha firmado por las próximas dos temporadas hasta el próximo 30 de junio de 2027 en una operación avanzada por SUPER. El jugador, que aterrizó el miércoles por la noche en el Aeropuerto de Manises, ha pasado el reconocimiento médico esta jueves por la mañana en IMED y posteriormente ha firmado su nuevo contrato. El jugador ha conocido personalmente a Ron Gourlay y Carlos Corberán y ha completado su primer entrenamiento individual con balón en la ciudad deportiva de Paterna. Hoy se incorporará al grupo. El jugador ha mostrado su felicidad por su fichaje como valencianista. Estas son sus primeras declaraciones al club:

Es consciente de dónde llega

Estoy muy feliz de estar aquí, es una gran oportunidad para mí. El Valencia CF es un gran club con una gran historia, para mí es increíble, quería jugar aquí.

Cómo se define dentro del terreno de juego

Puedo aportar mi experiencia en el fútbol francés y en la Bundesliga, jugando con jugadores jóvenes y ayudar al club a conseguir el objetivo.

Sus cualidades como futbolista

Soy un jugador al que le gusta jugar para todos y ayudarles a todos. Es difícil decir cuáles son mis cualidades, pero soy generoso y juego bien los balones largos. Tengo agresividad.

Ya conoce a la afición del Valencia CF

Creo que es realmente bueno. Hablé con un amigo que jugó aquí antes, Ludovic Butelle, y me dijo que es increíble. Quiero jugar ya. Llegué al aeropuerto y mucha gente vino a verme, lo cual fue precioso. Con Butelle jugué en el Angers SCO y él jugó antes con David Villa aquí, con un gran equipo. Me dijo que era precioso.

Su objetivo como nuevo jugador valencianista

Quiero jugar, quiero ganar y estoy aquí para ganar. Sé que el Valencia CF es un gran club y quiero ayudar al equipo a conseguir su objetivo.