Los cambios de dorsal en el Valencia CF para la próxima temporada

Uno de los 'culebrones' del verano en todos los clubes es la elección de los dorsales para la próxima temporada por parte de los jugadores. A falta de casi un mes para finalizar el mercado, en el Valencia CF se espera una recta final con bastante movimiento, tanto en materia de salidas como de entradas. Está al caer la oficialización de los fichajes de Baptiste Santamaria y de Filip Ugrinic y, mientras tanto, el Rayo Vallecano aprieta por Fran Pérez y se busca salida a Guillamón y Tenés, lo que podría conllevar cambios en los dorsales utilizados.

En la página web de La Liga ya se muestran los primeros cambios de dorsal de los jugadores de la primera plantilla del Valencia. Una de las variaciones más significativas es la de César Tárrega, cuya renovación está muy próxima. El central de Aldaia sustituirá su número '15' por el '5', que era propiedad de Barrenechea la campaña pasada. De esta forma, el defensa obtiene un dorsal con más 'caché' para su demarcación.

Las otras permutas ya oficiales en los dorsales empleados están relacionadas con Stole Dimitrievski y Luis Rioja. El portero macedonio le deja el '13' a Cristian Rivero para coger el número '1', utilizado por Jaume Domènech en las últimas temporadas. Por otra parte, el sevillano dejará de usar el número '22' para comenzar a lucir un dorsal más reconocible para un extremo, como es el '11', ocupado por Rafa Mir el curso anterior.

Los nuevos integrantes de la plantilla

Los diversos futbolistas que han regresado de sus respectivas cesiones y las nuevas incorporaciones del club deben escoger un dorsal para su nueva aventura en València. Julen Agirrezabala coge el testigo de Mamardashvili en todos los ámbitos, pues portará el '25' que llevó el georgiano en su paso por Mestalla. José Copete habría elegido el '3', pero en el RCD Mallorca lucía el número '6' a su espalda (ocupado por Guillamón). Falta por ver si es algo coyuntural o una decisión fija.

Por su parte, Dani Raba ha hecho del '19' su nuevo número, pero siendo Almeida el dueño del '10', podría haber un cambio de última hora. En cuanto a los jugadores que han retornado de su préstamo, Alberto Marí ha cogido el '17', Eray Cömert el '24' y Rivero el '13'.

André Almeida celebrando un gol / EFE

Sujeto a cambios por las salidas

Algunos dorsales 'importantes' podrían quedarse libres debido a la salida de los jugadores que los portan. Los ejemplos más paradigmáticos son los de Hugo Guillamón ('6'), Sergi Tenés ('7') y André Almeida ('10'), quienes podrían salir durante las semanas que restan de mercado. Copete podría elegir el de Guillamón, Diego López el del jugador de Nules y Raba el del portugués. No obstante, aún queda por conocer qué numeros escogerán los nuevos fichajes, pues hay que tener en cuenta que si un futbolista debuta con un dorsal de la primera plantilla en partido oficial, no podrá cambiarlo para el resto de la temporada.