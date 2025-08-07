El Rayo insiste con Fran Pérez y puede ser el próximo en salir

El Valencia CF y el Rayo Vallecano están negociando la llegada de Fran Pérez al conjunto de Vallecas. Los dos clubes llevan hablando semanas, pero en este caso se ha intensificado la negociación y es que Iñigo Pérez quiere contar con el jugador antes del inicio de LaLiga 2025/26. Su objetivo es tenerlo entrenando y poder trabajar con él de manera habitual para meterlo en dinámica y el Valencia por su parte ve bien su salida, aunque eso le deje con un extremo menos de momento.

Fran Pérez no ve con malos ojos recalar en un club como el Rayo, que va a jugar previa de Conference y que con varias competiciones, si finalmente entra en la competición europea, puede contar con minutos y con dinámica habitual en el fútbol de élite. En estos momentos, Fran no está en ese grupo de futbolistas que Corberán tiene fuera de dinámica como son Canós, Guillamón y Cenk (este último cerrando su fichaje al Colonia). Eso demuestra que su papel es otro, pero al mismo tiempo sabe que sus opciones de contar con minutos de forma habitual son menores que en Vallecas. Por eso ve como una buena opción esa posibilidad.

En estos momentos, la operación podría estar en la recta final y podría cerrarse en las próximas horas y es que además el Rayo Vallecano quiere tenerlo en 24-48 horas como máximo, ya que espera poder contar con él entrenando lo antes posible. Es una de las peticiones de Íñigo y además el Rayo sabe que hay otros clubes como el Elche esperando por si se retiran de la puja.

Crecimiento

Fran Pérez (generación 2002-hace 23 años el próximo mes) apareció en la 22/23 para debutar y hacerse un hueco en el primer equipo. En la 23/24, donde el Valencia CF estuvo hasta abril por encima de la zona media, llegó su confirmación y sumó más de 2.000 minutos solo en competición liguera. Sin embargo, una lesión a finales de ese curso que le llevó a estar muchos meses fuera y no aparecer con regularidad hasta diciembre le impidió sumar más presencia en la 24/25.

Fran Pérez en un entrenamiento / Valencia CF

En la 23/24 fue además habitual en la Sub-21 con la que sumó un gol y ahora busca volver a encontrarse con esa confianza que le permita jugar con regularidad en la máxima categoría. En Vallecas, aunque tiene confianza y no será sencillo hacerse un hueco en el once, la posibilidad de jugar en varias competiciones le abre esa puerta.