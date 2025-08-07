Novedades en los fichajes del Valencia CF hoy jueves: Ugrunic es el próximo, dos renovaciones y la llegada del '9'

El mercado de fichajes del Valencia CF ha elevado su actividad exponencialmente en los últimos días. Tanto en el apartado de entradas como en el de salidas, el club se ha puesto manos a la obra contrarreloj para tener la plantilla lo más preparada posible para el inicio de Liga de la próxima semana contra la Real Sociedad.

Carlos Corberán necesita más piezas después de las pruebas de pretemporada, el equipo ha tenido brotes verdes pero ha evidenciado falta de piezas de calidad como factor diferencial de los partidos. Dos derrotas y dos empates es el bagaje del equipo este verano.

Así pues en las últimas horas se ha acelerado en muchos frentes como por ejemplo con Baptiste Santamaría. El pivote francés llegó el miércoles a la capital del Turia, ha pasado la revisión médica este jueves y se espera que entrene por primera vez con el equipo este viernes.

Baptiste a su llegada al IMED / MA Montesinos

Ugrunic, el siguiente en llegar a Valencia CF

El siguiente en llegar al Valencia CF si nada se tuerce será Filip Ugrunic. El suizo se quedó fuera de la convocatoria del partido del Young Boys del miércoles después de que los clubes cerrarán un acuerdo.

El centrocampista ofensivo recalará en el club de Mestalla a razón de 3,5 millones más bonus (puede ascender hasta 5), tal y como ha podido confirmar este periódico. Ugrunic debe aterrizar en Manises este mismo jueves por la noche.

Renovaciones de Guerra y Tárrega

Otro de los grandes temas del verano valencianista están siendo las renovaciones estratégicas de los canteranos. En este caso tanto Javi Guerra como César Tárrega ya han alcanzado un acuerdo con el Valencia CF para ampliar su vinculación y mejorar su situación contractual. El centrocampista firmará hasta 2029 mientras que el central hasta 2030.

Ambos ayudarán al club con un sueldo más bajo el primer año y permitir que haya un mayor Fair Play Financiero para fichajes si Lim autoriza a utilizarlo

Javi Guerra y César Tárrega / SD

La operación salida se calienta: Turno para Fran Pérez

Las despedidas en el Valencia CF también están cogiendo velocidad de crucero. Si el miércoles por la tarde se confirmaba la inminente salida de Cenk Özkacar al Colonia de la Bundesliga alemana, este jueves ha habido novedades por otro de los nombres que pueden abandonar el club.

El Rayo Vallecano está muy interesado en Fran Pérez y aprieta para tener al futbolista en su plantilla lo antes posible. El canterano del Valencia CF es una de las peticiones de Íñigo y además el equipo de la franja sabe que hay otros clubes como el Elche esperando por si se retiran de la puja.

Por otro lado también está en el aire la salida de André Almeida. SUPER ya informó del interés del Trabzonspor por el portugués y que el Valencia ya había estado mirando sustitutos ante una eventual salida.

Pues bien los turcos pretenden hacerse con el centrocampista luso todo y que el Valencia CF ya ha firmado a otro futbolista de corte ofensivo para la medular con Ugrunic, pero habrá que estar atento a los movimientos en los próximos días.

André Almeida celebrando un gol / EFE

Iván Azón sigue goleando a la espera del Valencia CF

Por último están los refuerzos en la delantera. El Valencia CF ya ha presentado una oferta de cesión por Umar Sadiq a la Real Sociedad. Tal y como informó SUPER, el equipo blanquinegro se ha lanzado a por el regreso del nigeriano al ver la falta de ofertas de compra que ha recibido el cuadro donostiarra.

En otro orden de cosas el Valencia también sigue a la caza de Iván Azón. Mientras tanto el delantero español sigue de dulce en esta pretemporada después de anotar el gol de la victoria del Como frente al Betis a la espera de resolver su futuro.